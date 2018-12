Ganaron los “Millennials”: Morandi y Serrano se consagraron campeones del Bailando 2018

Los “Millennials” Sofía Morandi y Julián Serrano se coronaron campeones del programa "Bailando por un sueño" ("Showmatch") que conduce Marcelo Tinelli por El Trece. La pareja de youtubers obtuvo el 50.86 % de los votos del público versus el 49.14% obtenido por Jimena Barón y Mauro Caiazza, por lo que volverán el año que viene a la pista. "Esta ha sido una de las votaciones más ajustadas de la historia de este programa", dijo Marcelo Tinelli antes de revelar el resultado.

“Serrandin”, como los apodaron sus fans uniendo sus apellidos y el de su coach “Serrano-Morandi- Merlinn”, son dos de los “influencers” que más seguidores tienen en la redes sociales. Él posee más de 6 millones de “followers”, sólo en sus cuentas de Instagram y Twitter, y ella cuenta con poco menos de 2 millones.

El equipo "Serrandin" ganó tres de los cuatro duelos de baile: disco, tango y salsa de trío, que bailaron con sus coachs las dos parejas, mientras que el cha cha pop fue para Barón. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público que eligió a los jóvenes, que en las propias palabras de los jurados aportaron durante todo el año frescura y alegría al programa.

Un mea culpa

La final del "Bailando" estuvo marcada, como todos los años, por la emotividad y las confesiones de sus participantes e incluso del conductor del espacio.

"Este cambio que estamos viviendo los que venimos de una generación diferente donde por ahí hacíamos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás. La verdad que eso nos hace aprender, ser mejores personas, y está buenísimo. Me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer, esta participación activa de la mujer”, expresó Tinelli. Y finalizó: “Nosotros día a día intentamos hacer un montón de cambios. Hay un montón de cosas que uno ha hecho por ahí en su momento y hoy no las haríamos ni en pedo. Uno siente un cambio grande, un compromiso con ello".

Además, prometió volver el año que viene con "Showmatch" el 8 de abril. "Estamos preparando un gran programa para el año que viene porque cumplimos 30 años en la televisión", adelantó el conductor.