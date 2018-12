Glorias sanluiseñas: motoqueros del '60, '70 y '80 festejaron en Villa Mercedes

Eran temibles en las pistas, se miraban y se "ladraban", no se perdonaban ni una, corrían a "cara de perro" pese a que en algunos casos eran muy buenos amigos o muchas veces estuvieran en inferioridad de condiciones.



Aceleraban a fondo cuando tenían que frenar. En las curvas se hamacaban como mimbres, intrépidos, valientes, audaces y leales. Así eran aquellos pilotos de las increíbles "pumitas 98 cc" que desarrollaban increíbles velocidades.



Hoy después de aquellas épicas batallas en el Moto Parque de Cruz de Piedra, se encuentran por tercera vez consecutiva, aquellos pilotos, mecánicos, rectificadores y preparadores de los años '60, '70 y '80, juntos, abrazados, recordando, contando vivencias y secándose alguna caprichosa lágrima que pretendía enrojecer los ojos a todas esas glorias del deporte motor en dos ruedas.



Muchos, casi todos, peinan canas, a otros la cabellera le jugó una mala pasada, otros caminan con alguna dificultad, quizá producto de algún golpe sufrido por aquellos años. Pero eso era lo de menos.



Lo importante fue estar, concurrir, participar y pasarla bien entre amigos y ex rivales en las pistas. Estaban entre otros, Osvaldo Bassino (Bulnes), Daniel Pino, Litto Cerisola, Juan Carlos García, Daniel Toro, Ernesto Rosso, Hugo Grillo, Miguel Giordano, Aldo Salinas, Ernesto Grillo, Héctor Gualdoni, Juan Pino. Luis Gabriel Navarro, Luis "Papelito" Navarro, Carlos Comelli, Héctor Comelli, Hugo Andrada, Cacho Gualdoni, y Santiago Ponce. También estuvo el ex futbolista Raúl Manavella, largamente aplaudido por su aporte al deporte.



También estaban Darwin Gigena (Sampacho), Víctor Hugo Fernández (Bulnes), Mario Osvaldo Pérez, Aldo Fernández (Sampacho), "Goyo" Rodríguez. Además, Graciela Montiveros (hija de Julio Ramón Montivero), Alberto Becerra, Marcelo Canale, Beatriz Pagano, Sergio Becerra, Liliana Torres, Jorge Gil, Norma Ojeda, Jerry Lewis (Alberto Alaniz), Miguel Carbonell y Eduardo Giordano.



La reunión, que tuvo su epicentro en El Mundial, un conocido restaurante de Villa Mercedes, tuvo 35 ex motociclistas, mecánicos, preparadores, ayudantes y amigos llegados de San Luis, Bulnes y Sampacho de Córdoba. Durante la comida se recordó con profundo respeto a Oscar Tranquilo "El Gringo" Ferrari y a Nery Benito Varona, subcampeón del mundo de motociclismo categoría 125 cc.



Hubo un paréntesis pedido por Mario Osvaldo Pérez, periodista y locutor sanluiseño, para homenajear a Miguel Giordano (campeón Centro-Cuyo 1962), Jerry Lewis (multicampeón Centro-Cuyo) y Ernesto Grillo (campeón Centro-Cuyo 1976).



También se le rindió un merecido reconocimiento a Juan Carlos García (campeón Centro-Cuyo 1973) Daniel Toro (campeón Centro-Cuyo 1980), Eduardo "Nini" Giordano (campeón Centro-Cuyo 1962), Fernando "Pajarito" Pino (multicampeón Centro-Cuyo) y Darwin Gigena (campeón Centro-Cuyo 1964).