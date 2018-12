Alberto: "El proyecto está victorioso y las ideas invictas"

El Gobernador dijo que la oposición y la "nueva" oposición carecen de planes para gobernar.

"El proyecto está victorioso y las ideas invictas". Esa fue una de las definiciones que disparó este sábado Alberto Rodríguez Saá que habló con la prensa villamercedina, tras el multitudinario acto en el Parque IV Centenario donde miles de puntanos pidieron por su reelección y más de 150 oradores de diferentes sectores sociales, gremiales y político manifestaran su respaldo.

Rodríguez Saá habló con la prensa local durante casi 40 minutos. "Me hago responsable de lo que pasa en el movimiento peronista, que comprende todas las expresiones de la sociedad que, de alguna forma, están distante del presidente Macri", dijo. "La constelación de poderes me dice que estamos gobernando bien, que sigamos", expresó. Y cuando preguntaron sobre su posible candidatura, volvió a repetir el apotegma peronista: "El peronismo dice que la verdadera democracia es hacer lo que el pueblo quiere. Yo soy demócrata".

Respecto a las críticas de la oposición y la llamada "nueva" oposición" señaló: "Me pregunto qué pasó. De alguna manera venimos del mismo espacio, hemos compartido muchas cosas y muchos dolores. Y hemos superado situaciones difíciles pero poniendo valores e ideas antes que los caprichos o egoísmos. Lo que ha pasado —agregó— es que hay muchos que no tienen planes y que en vez de tener sueños, tienen pesadillas y se les ocurrió tirar piedras sin planes. Eso es como caminar para atrás. Prueben caminar para atrás. Se puede caminar, pero no están mirando el rumbo. Han quedado al borde del abismo, por caminar para atrás y sin planes".

Sobre la relación con parte de la dirigencia del peronismo villamercedino que se ha mostrado distanciada sostuvo: "No sé que les hice, pregúntenle a ellos". Además enumeró de manera sintética el apoyo y las obras que ha recibido la ciudad, desde las cuadras de pavimento, hasta la construcción del Parque La Pedrera, pasando por los trabajos en el predio de la Calle Angosta o el Molino Fénix. "Pero les voy a decir algo. Para que haya una pelea tiene que haber dos. Y el Gobierno no pelea con nadie, al contrario abre los brazos a todos".

Rodríguez Saá anticipó que en los próximos días habría una definición sobre las elecciones 2019 y su posible desdoblamiento. Y anticipó que antes de que termine el año el Gobierno sentará posición sobre lo sucedido con el presupuesto y adelantó que habrá una reunión con todos los intendentes de la provincia.