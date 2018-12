Enrique Ponce pidió endeudar la ciudad y el Concejo no lo autorizó

La tercera y probablemente última sesión extraordinaria del año del Concejo Deliberante fue más bien una comunicación al Ejecutivo municipal. El intendente, Enrique Ponce, solicitó a los ediles que le permitan tomar deuda para cambiar todo el alumbrado público de la ciudad a un sistema de iluminación LED. Si bien los concejales de todos los bloques coincidieron en que tener este tipo de luminaria representaría al Municipio un ahorro muy grande en energía eléctrica, varias fueron las voces que, a falta de un plan conciso por parte de Ponce para hacerlo realidad, concordaron que lo mejor es que la Intendencia pida presupuestos y envíe una propuesta de financiamiento que especifique el monto, tipo de moneda de compra, tasa de interés, plazos, pliegos, el modelo de contrato, proceso de selección de oferentes y el decreto de preadjudicación para la ejecución y renovación del actual sistema de alumbrado público. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.



El proyecto original especificaba que la ciudad tiene más de 17 mil luminarias y que cambiarlas al sistema LED le supondría a la ciudad un ahorro mensual del 40 por ciento. El concejal del bloque oficialista San Luis Somos Todos, Federico Cacace, manifestó que nadie duda de la necesidad de renovación de las luminarias de la capital por un sistema de tecnología moderno "no solo por los beneficios de la iluminación en sí y el cuidado del medio ambiente, sino por el enorme ahorro energético que esto produce al Municipio y que lleva a que prácticamente de un crédito que se pudiera tomar para esto, se pague exclusivamente con el ahorro que se va a producir año a año".



Advirtió que este año la Municipalidad pagó unos 72 millones de pesos en luz y que el ahorro, con este sistema, podría rondar los 40 millones de pesos anuales. "Hay varias posibilidades de líneas crediticias internacionales y nacionales, incluso se podría conseguir un préstamo a tasa cero, lo que sería una oportunidad muy importante para la ciudad. Creo que esto será un beneficio para los próximos años", remarcó Cacace.



El proyecto, que data del 2017, no mencionaba ningún monto de inversión, pero algunos concejales de la oposición aseguraron que el crédito que la Intendencia buscaba adquirir era cercano a los 12 millones de dólares.



El edil por el bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ), Roberto González Espíndola, especificó que lo que votaban no fue dar vía libre al intendente para contraer una deuda. "Lo que hacemos es autorizar a evaluar las herramientas financieras que existen en el mercado", aclaró. Agregó que no hace falta que se vote en el Concejo, pero "necesitamos que el Ejecutivo haga por sus medios la evaluación y la eleve al Concejo para ver si la vamos a autorizar o no. Acá no se presentó nada, tampoco podemos autorizar a que contraiga deuda sin tener por lo menos un expediente concreto de cuál va a ser la tasa de interés. Todas las bondades son ciertas y San Luis tiene que estar a la vanguardia, pero tenemos que tener reglas claras concretas, saber qué va a pasar en el futuro porque si autorizamos a endeudar la ciudad a una gestión a la que le queda menos de un año, vamos a comprometer el futuro de las gestiones que vienen. Con las propuestas en las manos nadie se opone, menos si beneficia a la ciudad".



Otro punto importante que se agregó al proyecto aprobado es que "el futuro proveedor de las lámparas LED deberá hacer un plan de residuos de la luminaria que contienen mercurio para hacer su deposición final. Eso es un aporte significativo al medio ambiente", destacó Luis "Piri" Macagno, concejal por el bloque unipersonal Identidad Popular. Esto fue pensado en base a una ordenanza que vela por el tratamiento responsable de estos residuos y que fue presentada por la edil del FUJ Norma Rosales.