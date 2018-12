Estrenos de la semana: “Terremoto” y “Bumblebee” renuevan la cartelera

Como era de esperar, la última semana del año no presenta grandes movimientos en la cartelera de cine, de no ser por la llegada de “Bumblebee”, la saga de Transformers que tuvo el miércoles su estreno exclusivo en Cines Fénix de Villa Mercedes. Además de la película futurista, Cinemacenter ofrece este jueves otro estreno, llegado desde lejos y con un tema particular.

“Terremoto” es una película noruega —un país de donde llegan muy pocas producciones a Argentina— que remite por dos razones al pasado. La primera es una cuestión argumental y la segunda está relacionada a su precuela.

La trama del filme dirigido por John Andreas Andersen recuerda un terremoto que sacudió la capital del país en 1904. La magnitud 5.4, en la escala de Richter, del sismo hizo que los destrozos fueran cuantiosos ya que además el hecho tuvo epicentro en el graben de Oslo, que corre por debajo de la ciudad.

En la película, los científicos actuales encuentran señales que indican que, en breve, puede haber un movimiento similar que produzca otro gran terremoto y tendrán que hacer lo posible para evitarlo.

La película es una suerte de segunda parte de “La última ola”, una producción que se estrenó hace un lustro con una trama similar y el mismo elenco. En “Terremoto”, en vez de luchar contra el mar, los protagonistas tendrán que hacerlo contra los movimientos sísmicos.

Ane Dahl Torp, Kristoffer Joner, Hang Tran y Jonas Hoff Oftebro son los actores de la película que se estrena hoy y que tiene el mismo equipo de guionistas de “La última ola”. Lo que cambió es el director: a la película de 2014 la dirigió Roar Uthaug.

El transformer amarillo

Estrenada el miércoles en Villa Mercedes, “Bumblebee” llega este jueves para los puntanos. La esperada película desprendida de “Transformers” —que tiene a uno de los autobots como protagonista— será el otro estreno de la semana en San Luis.

Las funciones diarias en 2D y en castellano serán a las 16:40, a las 19:10 y a las 21:40; en tanto que toda la semana habrá funciones con subtítulos a las 22:40. Quienes quieran verla en 3D tendrán las opciones de hacerlo a las 17:40 y a las 20:10.

La historia de un pequeño autobot, que adopta la forma de un Chevrolet Camaro amarillo de quinta generación, se lleva toda la atención en la cartelera actual y promete pasar varios días en la pantalla.

Ambientada en 1987, la película muestra detalles del personaje que siempre se esfuerza por demostrar que está a la altura de los demás.

La dirigió el animador Travis Knight, el mismo de "Kubo y la búsqueda del samurái", y cuenta con las actuaciones de Halee Steinfeld, Jorge Lendesborg Jr. y John Cena.