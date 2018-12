Una luz azul en el cielo de New York despertó la alarma por una "invasión extraterrestre"

¿Una invasión extraterrestre en Nueva York? Un festival de luces azules en el cielo sorprendió la noche del jueves a los neoyorquinos debido a la explosión de un transformador, desatando una serie de curiosas especulaciones en Twitter.

El incidente se produjo en una central eléctrica de la compañía de electricidad ConEdison en la localidad de Astoria, situada en Queens, justo en frente de Manhattan, poco después de las 21, hora local.

Una serie de rayos azulados iluminaron el cielo de la capital financiera de Estados Unidos e inmediatamente se desató una lluvia de tuits que anunciaban la llegada de extraterrestres -o superhéroes.

"Disculpen, ¿QUÉEEEEE? ¿EL CIELO SE ACABA DE PONER AZUL? Estoy realmente muy confundido, creo que los extraterrestres acaban de intentar robar Nueva York", escribió un usuario de Twitter.

"El cielo de Nueva York se ve exactamente igual a como se veía en el momento en que Thanos descendió a la Tierra", tuiteó otro internauta, Jeff Lowe, en alusión a la película "Infinity War" de la saga de Avengers.

También hubo algunos que recurrieron a explicaciones religiosas. Pero finalmente, los neoyorquinos debieron aceptar una realidad mucho más terrenal.

"Nada de extraterrestres", reaccionó Eric Phillips, portavoz del alcalde de Nueva York, fue simplemente "un transformador que explotó en la central de ConEd en Queens", dijo también a través de Twitter.

El tráfico del aeropuerto de La Guardia, situado no lejos del lugar del incidente, se vio brevemente interrumpido, lo mismo que la línea 7 del metro neoyorquino, que atraviesa la localidad afectada.

Pero poco después de las 22H15 locales, la policía confirmó que no hubo "ningún herido" y que la situación estaba "bajo control".

De su lado, la compañía eléctrica ConEdison confirmó un poco más tarde que todo se trató de un "breve incendio eléctrico en nuestra subestación de Astoria, que causó una caída de la tensión en el sector".

"Todas las líneas eléctricas de la zona funcionan y el sistema está estable", dijo también la empresa, que aseguró estar investigando lo ocurrido.

There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk