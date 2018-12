Este año la venta de naftas en San Luis cayó un 10 por ciento

El 2018 fue un año complicado para los combustibles. La liberación del precio a finales del año pasado terminó en una suba acumulada promedio para el 2018 superior al 70 por ciento. Esto llevó a que las ventas en las estaciones de servicio de San Luis, durante los últimos doce meses, cayeran hasta 10 por ciento. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, quien contrastó este nivel de comercialización con el de los años anteriores, en los que siempre se registraron aumentos en el consumo. La causa del desplome es la enorme escalada en los precios, que no fue acompañada por el golpeado poder adquisitivo de los automovilistas.

De enero a noviembre de este año, los combustibles subieron más de diez veces. De los 25,39 pesos que costaba la nafta súper en San Luis en enero, en noviembre llegó a 41,18 pesos. Esto modificó notablemente los hábitos de consumo de los automovilistas, que se volcaron algunos al transporte público, la bicicleta o directamente eligieron caminar.

Este mes hubo un leve retroceso en esta dinámica, pero con bajas insignificantes. La súper de YPF descendió 40 centavos; pero el gasoil aumentó un 3 por ciento. El argumento que dio el gobierno nacional para explicar el descenso se basó no solo en la caída del barril Brent, sino también en una supuesta estabilidad cambiaria.

Una encuesta que realizó El Diario de la República en noviembre, arrojó que el 42% de los puntanos utiliza el auto como único medio para transportarse en la ciudad para la rutina semanal. En cambio, el 37% decide movilizarse también en bicicleta o caminar, mientras que el 21% indica que empezó a usar el servicio de transporte público como alternativa para aliviar un poco sus presupuestos.

"En general donde más pegó el desplome de las naftas fue en las variedades premium. Somos una de las provincias en las que más cayó el consumo, ubicándonos en el puesto 19. Estas estadísticas derivan de un informe que se hace sobre las ventas que se informan mensualmente", explicó Gianello, aunque aclaró que estas cifras siempre deben ser consideradas en proporción a la población de San Luis.

"Algunas marcas pueden ser más competitivas que otras respecto a la posibilidad de hacer promociones, como por ejemplo YPF, que es la bandera líder del mercado puntano. El resto vamos viendo como nos acomodamos", afirmó sobre la competencia en el mercado local.

El pronóstico para el año que viene no está del todo claro, pero Gianello remarcó que "por el momento no tenemos novedades de subas en enero. Debería ser todo normal en lo inmediato. No vemos que vaya a haber un aumento, por lo menos ahora. Hubo una pequeña baja, aunque no fue muy significativa. Además subió el diésel y quedó todo más o menos igual".