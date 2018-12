Grupo provida quiso escrachar a una egresada de medicina y le salió mal

Las redes sociales son la arena de las polémicas contemporáneas y no hay cientos, sino miles, de críticas y discusiones diarias entre usuarios. Pero la intención que un grupo provida tuvo hace unos días, de escrachar a una estudiante puntana de medicina, finalmente les “salió por la culata”, como versa el dicho popular. La semana pasada, Rocío Rizzoto tuvo su acto de egreso de la Universidad Católica de Cuyo y para festejar, posó con un cartel con la leyenda: “Ahora puedo recetarles a las pibas misoprostol”. La organización “San Luis x la Vida” pidió retenerle el título y negarle la matriculación profesional.



“Rocío Rizzoto, en el primer instante de su vida profesional amenaza con la consecución del delito del aborto utilizando su título ¡Estudió medicina para matar bebés!”, exclama una placa colocada sobre una foto de la egresada con el cartel. La publicación de Facebook, con fecha del 23 de diciembre a la siesta, fue compartida más de dos mil veces y registraba hasta anoche cerca de mil comentarios.



Pero resultó que la mayoría de esas opiniones estuvieron en línea con el pensamiento de Rizzoto, que aboga por un sistema de salud pública que garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.



“¡Muy bien por Rocío! Somos muchxs lxs trabajadores de la salud que queremos garantizar el derecho de las personas gestantes a decidir. Lo que están pidiendo ustedes, antiderechos, es discriminatorio y un delito! Hipócritas!”, acusa una usuaria.



“¿Que tan fracasada podes ser para robar una foto y hacer este tipo de acusación? Encima pedir que no le den el título. Estamos casi en el año 2019 y la diversidad de opiniones reina, si seguimos queriendo imponerle a la gente un único pensamiento vamos mal. Tengo conocimiento del esfuerzo de Rocío por terminar su carrera. Me parece espectacular que haga uso de sus derechos”, posteó otra.



“Uds están en contra del aborto y ni siquiera saben las leyes del país. El aborto es legal en 3 circunstancias y el uso del misoprostol está autorizado para estas ocasiones. Así que calladitos la boca”, señala una joven, en consonancia con otra, que escribió: “Lo que hace esta chica es LEGAL amparada en el aborto no punible, manga de salvajes. Ojalá la chica los denuncie por hostigamiento y daños y perjuicios, que alma tan triste tienen”.