China lanzó una sonda para explorar la cara oculta de la Luna

Este sábado, la nave no tripulada “Chang’e 4”, así llamada en honor de una diosa que según la mitología china habita en la Luna, fue lanzada al espacio por los científico chinos. Su misión: explorar la cara de oculta de la luna, algo que hasta ahora no se había hecho.

Las tareas científicas de la misión Chang'e-4 incluyen la observación radioastronómica de baja frecuencia, el estudio del terreno y las formas del terreno, la detección de la composición mineral y la estructura superficial lunar superficial, y la medición de la radiación de neutrones y los átomos neutros para estudiar el medio ambiente en la lejanía. Lado de la luna, anunció la Administración Nacional del Espacio de China.

El lanzamiento fue confirmado por la cadena estatal china CGTN y por el medio oficial Global Times, que aseguró que había sido exitoso.

Según lo planificado, la sonda alunizará en los primeros días de enero; a las pocas horas emergerá el vehículo de exploración, que empezará a recorrer el paisaje lunar y a transmitir datos que permitan esclarecer algunos de los principales interrogantes sobre la historia y la geología de este área desconocida del satélite.

China successfully launched the Chang'e-4 Lunar Probe. Its key mission is to explore the far side of the #moon, a side never visible from earth #ChangE4 (Photos: Xinhua) https://t.co/qWIvNeO9H8 pic.twitter.com/qr8iK1fvx6