“No te va gustar” se tiñó de verde

“No te va gustar” se presentó en el Estadio Arena de Tortuguitas, en un momento del show el cantante, Emiliano Brancciari, dio un emotivo discurso sobre la despenalización del aborto y cantó el tema “Ilegal”, mientras las luces del escenario se tornaron verdes.

“Vamos a tocar una canción que no tocábamos hace un millón de años. No queríamos tocarla. Esperamos no volver a hacerla. Damos vergüenza al resto del mundo. Seguimos con nuestra doble moral y nuestra hipocresía”, introdujo Brancciari al tema musical en referencia al rechazo de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo.

En ese instante algunas de las más de 10 mil personas que asistieron al show de la banda rioplatense agitaron pañuelos verdes sumándose al momento de reflexión. Mientras tanto la canción sonaba con su letra que dice: "ilegal, ilegal, no tenés nada, te morís y chau...".

El mensaje que se hizo notar, llegó en el mejor momento de la banda que, actualmente, está a punto de publicar su biografía escrita por el periodista argentino Mateo Crespo.