Mentiras con patas muy cortas

No fue un buen comienzo de mes para Javier Iguacel. Además de recibir la rebaja de rango de ministro a secretario de Energía de la Nación, el lunes estuvo fugazmente por San Luis para participar de la inauguración de dos parques solares gracias a la inversión del sector privado.

En medio de los actos y ante los medios locales ligados al macrismo, Iguacel quiso deslindar responsabilidades en el gobierno provincial por el reciente tarifazo en la luz. “La generación representa entre un 10 y 30 por ciento del total de la factura, eso sí es de jurisdicción nacional, pero la distribución, que es un costo muy elevado generalmente, hasta cada hogar es provincial. Es lo que tiene más peso en la boleta y eso lo pone cada gobierno provincial", dijo.

Pero la jugada le salió mal. Ante la consulta de Mesa 5, el presidente de la Comisión Provincial de Energía Eléctrica, Gerardo González, salió con los tapones de punta. "Gracias a este gobierno nacional, hoy la generación representa entre un 55 y 60 por ciento del total de la boleta", aseguró y disparó: "Era del 25 al 30 por ciento en diciembre de 2015". El funcionario local ahondó en los ejemplos del impacto que ha tenido Cambiemos en ese servicio público. "Cuando asumieron el valor de la energía, que es la generación, valía 120 pesos el megavatio-hora, en febrero de 2016 decidieron sacar los subsidios y empezaron los tarifazos: pasó a 320 y hoy el megavatio-hora vale 1.400 pesos", sentenció. "Son mentiras, no tiene ni idea de lo que está hablando", arremetió.

Para terminar de taparle la boca a Iguacel, González dijo que del 40 a 45 por ciento del peso total de la facturación, que sí corresponde a la Provincia, el Estado puntano autorizó a Edesal un aumento en escala para que el usuario no lo sienta tanto. "La distribución tuvo una suba del 7,5 por ciento ahora en agosto y tendrá un 2,5 en noviembre, un 2,5 en enero de 2019 y un 2,5 en marzo del año próximo".

Ya envalentonado, el titular de la comisión reguladora también cruzó al secretario nacional, quien había anticipado que los parques solares permitirán abaratar los costos de la energía. "Eso también es mentira porque cualquier forma de energía que se genera lo entregan a Cammesa, que luego lo vende a empresas y a las provincias. Y está dolarizado como todo servicio público en Argentina", puntualizó para que no queden dudas.