Lágrimas que duelen de docentes

La peor cara de la ortodoxia económica se refleja día a día en las realidades de miles de puntanas y puntanos, que en el mejor de los casos solo logran —a duras penas— llevar el pan a la mesa. Otros miles ni siquiera tienen ese privilegio. Y el hartazgo frente a la indiferencia del dolor ajeno explota en un límite impúdico, obsceno.

La bronca se exacerba y no hay miedo a decir la verdad, aún frente a los principales responsables del recorte que asfixia con salarios licuados.

Recientemente, en una visita a Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi fue cuestionado por un grupo de docentes, en medio de lágrimas irrefutables. Un video viralizó los hechos.

Los pasillos de la Escuela Nº 34 “Raúl Basilio Díaz”, fueron testigos de la tristeza y la resignación: “Somos trabajadores, somos pobres hoy. Trabajé toda la vida, tenemos compañeros que se han profesionalizado, me capacité, hice una licenciatura y hoy por hoy tengo que contar monedas, buscar un trabajo extra, no es justo”, aseveró una docente.

“San Luis no es una isla. Argentina está mal, nada alcanza. Coincido. Sepan que hacemos el esfuerzo. Afuera de la escuela hay un 50% de gente que no tiene trabajo, 7 de cada 10 chicos no comen esta noche, no cenan”, contestó cínicamente el mandatario cordobés, quien se encontraba acompañado por Maximiliano Frontera, que no le perdía pisada, casi a la manera de un custodio.

“Le voy a poner toda mi vida para revertir esto”, agregó. Indudablemente el encuentro significó un verdadero “susto” para los funcionarios. Los dichos de Poggi se evaporan en el aire con solo recordar que él mismo licuó el poder adquisitivo de los estatales por mero capricho, jugando a la timba financiera con intereses ajenos.

“Soy esposo de una docente, tengo 56 años. Lamentablemente la última empresa en la que estuve cerró hace 7 y 8 años. Hago changas. Así nos sosteníamos, sumado al sueldo de mi señora. Ahora se nos hace imposible. Nunca nos pasó esto en la vida, tengo chicos en la Universidad Nacional de San Luis estudiando. Somos trabajadores a los que arruinó este gobierno. No voté a Poggi ni a Milei, pero hay varios que se están arrepintiendo. Da indignación ver llorar a las maestras”, comentó un lector de este medio sobre el suceso en la ciudad villamercedina; prefirió reservar su identidad por temor a represalias contra su cónyuge.

Lamentablemente, muy a pesar del sentido común y del clamor social, nada cambia la dura realidad provincial. El escenario expone que San Luis tiene sueldos de pobreza e indigencia, con un gobernador que se niega a actualizar los haberes, aún frente a las terribles variaciones inflacionarias. Y todo a sabiendas del sufrimiento, mientras varios “se dan la buena vida”.

Como dice el dicho: “en el arca de avariento, el diablo yace dentro”. En la escuela Nº 34 todavía huele a azufre.