El fenómeno Duki pasó por La Pedrera

Duki es un suceso musical en el país, y San Luis no escapó a este fenómeno. En un show de casi dos horas, deleitó a un público estimado de 5600 personas, en su gran mayoría jóvenes de entre 8 y 17 años de toda la provincia.

El espectáculo no dio respiro y Mauro Lombardo demostró estar a la altura de un “rockstar”. El artista supo devolver las muestras de cariño y admiración agradeciendo a todo el público. No faltaron sus grandes éxitos como “Si te sentís sola”, “Ella me dice no llores” e “Hijo de la noche”.

Previo a su viaje a Villa Mercedes, Duki subió a Youtube su última producción realizada con C.R.O. y en un poco más de un día pasó el millón de vistas.

El Anfiteatro vivió una gran fiesta previa a los festejos del Día del Estudiante, donde se mostró colmado, en especial el sector entre las vallas que separaban el escenario y las plateas. Duki brindó un magnífico show, con una destacada presentación de todo “Modo Diablo”, su equipo de músicos que lo acompañan.

Los chicos locales no se quedaron atrás con su puesta y fueron reconocidos por el artista y por el público. Víctor Gil, alias “Zeoh”, Juan Gabriel Alaniz, “Pinky Dinky” y Nahuel Quiroga “Demon” presentaron un tema juntos y estuvieron a la altura de calentar el escenario. Luego el DJ Gerardo Sánchez fue musicalizando y poniendo ritmo para darle paso a Lucho SSJ, que hizo explotar a los jóvenes antes del artista principal.