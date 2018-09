La Canasta Social Alimenticia tendrá de 15 a 20 productos

La idea de implementar una Canasta Social Alimenticia sigue adelante. Este viernes, el Programa Defensa del Consumidor que depende del Ministerio de Desarrollo Social se reunió con representantes de comercios y supermercados para acordar una serie de productos a bajos precios para los puntanos. Alberto Montiel Díaz indicó que en el primer encuentro "hubo buena predisposición" del sector y aunque no detalló cuánto costará, sí dijo que estará compuesta de 15 a 20 productos y que el martes recibirá de nuevo a los comerciantes para escuchar su respuesta final sobre la propuesta. "Si el martes nos ponemos de acuerdo, el lanzamiento será inmediato", aseguró.

Los negocios que participaron en esta oportunidad fueron Walmart, Carrefour, Distribuidora MAG, Aiello, Morenita, Maxiconsumo y Distribuidora Schneider. Entre los productos propuestos están yerba, fideos, arroz, leche, aceite, polenta, puré de tomate, galletitas, sal fina, sal gruesa, harina y azúcar. "Los productos tienen que ser básicamente lo que una familia utiliza en la semana. En la última oportunidad, hicimos una para que le pueda llegar a durar de 10 a 15 días", explicó.

Montiel Díaz no pudo detallar el precio que tendrá pero "la idea es que realmente configure una oferta significativa, para el consumidor que compre los productos en forma individual". Además "siempre se habló de que el producto tenga una calidad media, productos de los más económicos, pero que también se trate de respetar la mejor calidad dentro de ese rubro".

Va a haber algunas particularidades respecto a canastas de años anteriores. "Está el problema que el precio de los alimentos, según nos transmitieron los propios comerciantes, cambian semanalmente", explicó. "En principio armaremos una canasta que dure 30 días y después ver la posibilidad de que tenga una continuidad a 60 días", adelantó.

Otro punto será que la canasta no tendrá marcas definidas, sino más bien productos. "En la canasta que se resuelva, probablemente surja el producto, pero no la marca para el caso de que algún comercio se quede sin stock, tenga la posibilidad de reemplazar el mismo producto, pero de otra marca", explicó.

El jefe de programa también remarcó que la propuesta es diferente al relanzamiento de "Precios Cuidados", del gobierno nacional. "Las diferencias son totales, porque los precios cuidados son precios de referencia, no son precios de oferta ni los más económicos", criticó.

"Hay muchas quejas que a veces no se cumplen y son demasiados productos, 500 que considero no son necesarios, porque una familia tipo necesita entre 20 a 25 productos para comer y abastecer en la vida diaria. Es un precio de referencia que hoy no le sirve al consumidor que necesita un precio de oferta, económico", afirmó.

"Esta canasta, siguiendo los lineamientos del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, se hace pensando en los humildes. Se trata también de la buena voluntad de las empresas que se convocaron y las que en el futuro adhieran, y es una forma de que puedan devolverle al pueblo de San Luis todo el bienestar que a diario les ha brindado a ellos, en razón que son los consumidores, que tienen todos los días del año. En esta oportunidad el pueblo argentino está atravesado por momentos muy difíciles y es una buena oportunidad para poder brindarle a ellos un servicio para que puedan utilizar sus recursos" concluyó.