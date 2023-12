Precios que vuelan: los alimentos básicos, con subas de hasta el 100%

La estanflación golpea muy duro. La incertidumbre es general, pero también hay bastante resignación. Ese es el panorama que se vive en los supermercados, verdulerías y kioscos de la ciudad de San Luis, luego de que los precios de los alimentos básicos aumentaron notablemente en los últimos días, con remarcaciones en algunos artículos de hasta el 100 por ciento.

El Diario de la República recorrió locales de la capital puntana y encontró que varios productos pegaron un enorme salto tras los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Uno de ellos es el maple de huevo, que se consigue a $3.000 cuando antes valía $2.200.

El propietario de un kiosco de la calle Tomás Jofré dijo que tuvo que remarcar algunos productos hasta el 100%. “En estos días, lo mínimo que aumentó un artículo fue un 50%. Si un paquete de galletas costaba $200, ahora está a $500. Esto no fue gradual, desde que cambió el gobierno nacional, la situación es muy complicada y casi difícil de sostener. La gente no cayó todavía en la realidad que se vive y en lo que se viene”, aseguró.

En algunos casos, como con las verduras, la devaluación ha tenido un retraso y todavía no se siente de lleno. Sin embargo, es un fenómeno temporario. En los locales del rubro adelantan que el incremento finalmente se trasladará a los precios.

“El traslado de la verdura que descargué ayer (por anteayer) me salió muy caro. La semana pasada me costaba $160 mil y esta vez, el camión con acoplado me salió casi $300 mil. También aumenté los sueldos de mis empleados, porque sería injusto que los precios se hayan ido por las nubes y les pague la jornada igual que hace un mes atrás”, señaló Osvaldo Castillo, propietario de una verdulería ubicada en avenida Juan Gilberto Funes.

Héctor Sánchez, dueño de otro comercio de frutas y verduras emplazado en calle Intendente Aguirre Celi, comentó que por estos días retocó el precio del maple de huevos hasta un 40 por ciento. Además, dijo que subió el kilo de la palta, que la semana pasada salía $4.500 y ahora $6.500.

Afirmó que las ventas bajaron y que ahora la gente lleva lo justo y lo necesario. “Si aumenta, aumento, no doy vueltas. Tenemos que estar retocando los precios todos los días porque si no, perdemos mercadería. Si la gente compraba dos kilos de papa, ahora te compra uno; si antes se llevaban dos maples, ahora llevan uno”, contó con desilusión.

En relación a los supermercados, hay góndolas vacías, aunque los precios se incrementaron en promedio en un 30 por ciento. El gerente de una firma que está ubicada en San Martín y Belgrano, Cristian Sosa, comentó que la situación se agravó en la última semana. Para graficar, explicó que el aceite de litro que hace diez días costaba $900 ahora sale casi $2 mil.

“Es algo de todos los días y siempre hay precios nuevos. Nosotros llevamos el aumento un poco más atrasado porque somos una línea regional grande, pero la competencia ya actualizó. Con respecto al aumento, el kilo de matambre subió en tres días y es increíble que un corte sobrepase los $8.000”, explicó.

Los precios de los artículos en las grandes superficies dependen bastante de la marca. Por ejemplo, el kilo de harina cuesta entre $600 y $800, y se puede comprar dos unidades por cliente. El kilo de yerba superó los $1.200 en la mayoría de los casos.

En cuanto a la leche, la más barata cuesta $569 mientras que la más cara se puede encontrar a $965. En su presentación en polvo, la caja de 800 gramos sale entre $3 mil hasta casi $5 mil.

A su vez, en otra cadena ubicada en calle San Martín, los precios también son variados, pero en este caso sin restricciones para la compra: el azúcar sale actualmente entre $1.200 y $1.300; y las leches líquidas rondan los $600. Por otro lado, la caja de leche en polvo, la más barata, cuesta $2.500 y hay otra variedad que supera los $4.500. En la góndola de los aceites, se pueden encontrar marcas a $1.190 el litro. El valor de la harina está entre los $550 y $900.

Advierten que hoy para llenar un carrito en un supermercado con productos incluso de segundas marcas se necesita contar con un presupuesto de unos $100 mil.

El presidente de la Cámara de Almaceneros, Ángel Soria, aseguró que los precios en ese tipo de locales aumentaron más del 50 por ciento. Confirmó que a pesar de la incertidumbre, no hay negocios que hayan cerrado sus puertas.

“Es desesperante la situación, porque los productos de la canasta básica aumentaron más del 50% y todos los días recibimos listas con precios distintos, ya no damos abasto con remarcar. Esto fue después de las medidas, pero antes no teníamos ni siquiera una lista para presentar”, dijo.

Redacción/MGE