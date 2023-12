En Villa Mercedes hay subas de más del 100% en algunos alimentos

La odisea de la situación económica argentina sigue sin encontrar indicios de estabilidad. A su vez, las nuevas medidas económicas anunciadas por el flamante gobierno nacional parecen inaugurar un nuevo capítulo. En un recorrido por algunos comercios de Villa Mercedes, los propietarios mencionaron que en los últimos días algunos alimentos de la canasta básica ya aumentaron más de un 100% y que los proveedores envían listas con nuevas subas de más del 60%.

"En este contexto, lo que estoy apreciando es que hay un sinceramiento de precios relacionado a la finalización de un plan que los contenía y que significa un proceso inflacionario bastante importante en algunos productos que estaban retraídos, creo que con el afán de mantener el equilibrio para que el sueldo de las personas los pudiera comprar", mencionó Ernesto Gutiérrez, supermercadista que tiene junto a su familia una empresa con 28 años en el rubro.

El comerciante dijo que últimamente las variaciones fueron mucho más abruptas que las de meses atrás. "Están entre un 60% y más del 100% en el término de los últimos dos meses en lo que es frutas, verduras y carne. Por ejemplo, el peceto estaba en $4.500 en noviembre y, en la actualidad, para las Fiestas está en $10.000. El valor de los animales estaba contenido, pero la realidad es esta y sabemos que atenta contra el bolsillo de la gente porque significa un incremento en el gasto y no en su economía", expresó.

Cristian Melo, dueño de una fiambrería y almacén del barrio San Antonio, contó que desde noviembre viene escaseando la entrega de fideos y arroz. "Con respecto a fines de octubre, figuran con subas de alrededor de un 400% en algunas marcas económicas a precio de costo. Algunos paquetes que pagaba $190, hoy me salen $850. Supuestamente esto se debe a la falta de entrega de mercaderías de los molinos", señaló y agregó: "La verdad es que de acá hasta fin de año me imagino incrementos más fuertes de los que están pasando ahora, hasta que se acomode el consumo, los precios reales, calculo que recién van a figurar a finales de enero", sostuvo.

Melo sostuvo que, durante la semana, ya tres distribuidoras le avisaron que no iban a entregar mercaderías y que una empresa de renombre nacional retomó el reparto, luego de frenar siete días.

La dueña de un almacén familiar del centro, Melisa Calderón, contó que en la semana pasada tuvieron tres actualizaciones en una de las marcas líderes de gaseosas y en otra de snacks salados; en esta última fue de un 25% de un día para el otro. "Día a día nos sorprendemos de los listados que nos llegan. Una retornable de dos litros en noviembre no pasaba los $600, ahora está en $1.500, una descartable ya llega a los $1.900", dijo.

La mujer señaló que tampoco puede conseguir arroz y lo que puede vender es porque lo tenía ya en stock. "Somos muy conscientes y tratamos de no adelantarnos, esperamos que lleguen los cambios, pero siempre uno tiene que tratar de no perder porque después no lo recuperás”, agregó.

A su vez, Gutiérrez aseguró que una serie de factores contribuyeron a lo largo del año para el desarrollo de esta situación que afecta a las ciudadanas y los ciudadanos. Entre ellos, el valor del dólar, la inflación mensual en torno al 10%, al 12% y con picos de hasta 20 puntos en algunos meses, que se fue acumulando. “De nuestra parte, estamos muy enojados con los proveedores por esta realidad que estamos pasando, porque entiendo que no están contribuyendo con la causa, en la que no solamente nuestros clientes tienen que estar sometidos a este proceso cambiario de rumbo económico. Sabemos que se han exacerbado en algunos aumentos que podrían haber sido más prudentes. La gente también tiene sus necesidades y hay que saberlas entender”, dijo y expuso: “Considero que, si esto se sostiene en el tiempo, no va a haber bolsillo que aguante y no sé cuál va a ser el planteo para la supervivencia, en donde no solamente vendemos productos, sino que hay que acompañar a la gente para que pueda consumirlos. La famosa estanflación va a llegar en un corto lapso”, auguró el dueño de la empresa del que dependen unas doscientas familias, entre mano de obra directa e indirecta.

