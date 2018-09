Paro Nacional: transporte, bancos y educación entre los servicios afectados

Así se sentirá en San Luis la medida de fuerza encabezada por la CGT que convocó a los trabajadores a movilizarse por las medidas económicas del gobierno nacional.

Hoy desde las 12 comenzó el paro nacional, encabezado por la CGT, con el cese de actividades de las tres CTA. Sin embargo en San Luis se sentirá a partir de mañana. Los trabajadores le piden al gobierno Nacional reabrir paritarias, frenar despidos y declarar la emergencia alimentaria.

Para este lunes está programada, acorde con la marcha nacional, una concentración de trabajadores a las 17. En San Luis capital se reunirán en el correo frente a la Plaza Príngles, y en Villa Mercedes en la Plaza del Mercado. Para el martes, además del paro, se realizará una olla popular en la plaza principal de Villa de Merlo.

Transporte

La Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) y la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA), que agrupa a los colectiveros de larga y corta distancia, confirmaron su adhesión la semana pasada.

Sin embargo la Municipalidad prevé realizar recorridos de emergencia para las doce líneas del Transpuntano que funcionarían con dos unidades cada una.

Bancos

La Bancaria fue el primer gremio en confirmar su participación. Según confirmó Víctor Pérez, secretario General, los bancos estarán abiertos para la extracción de dinero y transacciones en los cajeros pero sin atención al público.

Salud

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) negó, en un comunicado, su adhesión a la medida de fuerza, pero sí se sumarán a la movilización de este lunes, a las 17, en San Luis capital y Villa Mercedes; y el martes a la olla popular en Merlo.

Atención pública

Los gremios Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Judiciales Puntano (Sijupu)y el Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP) afirmaron que se plegarán al paro. Sin embargo desde la Municipalidad de San Luis confirmaron que se realizarán con normalidad los servicios de recolección de residuos y la atención al vecino en el edificio municipal ubicado en San Martín 590.

Educación

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión de Trabajadores de la Educación pararán a partir de este martes, mientras que la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y el Sindicato de Docentes e Investigadores de San Luis (Sidiu) ya se unieron a la medida de fuerza desde las 12, al igual que las tres CTA. Incluso el Comedor Universitario permanecerá cerrado a partir de mañana.

Estaciones de Servicio

El presidente de la Cámara de Combustibles, José Gianello, afirmó que si bien no se han adherido trabajarán con guardia permanente. “El servicio de combustibles no tiene tanto impacto en el paro por lo que me atrevería a decir que el funcionamiento será casi normal. Igual se respetará la decisión de cualquier empleado”, detalló.