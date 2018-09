El mismo objetivo

Gerardo Gómez y Pedro Dechat, entrenadores de Estudiantes y Juventud, respectivamente, transitan caminos semejantes. Responsables de orientar técnica, táctica y estratégicamente a los máximos representantes del fútbol puntano a nivel nacional, ordenan los días previos al estreno en el Federal A de AFA.

Mientras el Verde debutaría el domingo 9 —el día se define hoy— en el "Coliseo", ante Sportivo Belgrano de San Francisco, el "Juve", con fecha libre, deberá esperar hasta el sábado 15 cuando visite a Racing de Córdoba.

"No, yo no me confundo, el triunfo que lo festejen los hinchas en las redes sociales, que los disfruten los dirigentes, pero nosotros no", dijo Dechat frenando la emoción de aquel clásico (2-0) por la "Copa San Luis", que le dio inyección anímica al "Auriazul". "Eso sí, se trabaja distinto, pero vamos a tener un torneo complicado, todos los partidos van a ser como el que jugamos con Estudiantes".

Pasaron nueve días de ese partido entre los clásicos rivales, y la derrota caló hondo en Aristóbulo del Valle y Estado de Israel. "Los jugadores desde la entrega, se entregaron, pero el análisis lo hacemos desde no poder construir, desde no generar", dice Gerardo Gómez, quien el jueves en General Pico (0-0 ante Ferro, que también participará en el Federal A), encontró respuestas ante las ausencias futbolísticas de aquel 25 de agosto: "Tuvimos asociaciones, hubo mayor circuito de juego y eso es lo que buscamos", pero Gómez, consultado por El Diario de la República sobre la necesidad de hacerle ver al hincha que lo observado en el clásico es la tónica del Federa A, lejos de un juego más vistoso como tal vez se apreciaba en muchos pasajes y partidos del Nacional B, reconoció: "Estoy totalmente de acuerdo, el Federal A tiene esta característica, partidos cerrados, debemos adaptarnos pero a la vez buscar nuestra forma de generar un juego que nos de mayores posibilidades".

Del lado del "Bajo", Dechat analizó el amistoso ante Maipú (triunfó 1-0 el jueves, en La Punta) como "necesario para seguir buscando ritmo, pese al viento que complicó, sirve para buscar minutos con un equipo que jugará por lo mismo que nosotros".

La bronca de los escasos ascensos (apenas dos, cuando veinte días atrás se hablaba de cinco) sigue golpeando las entrañas del correntino. "Uno ya está acostumbrado a estas cosas, va a ser una carnicería. Todos los clubes hicieron un gran esfuerzo por esa posibilidad de ascenso y cambió. Pero ya está, no podemos ver atrás".

Dechat no tendrá a Pablo Motta para el estreno, ya que arrastra una suspensión de Gimnasia y Tiro de Salta, y Lucas Argüello se perfila para jugar a la par de Federico Illanes, en la figura de "doble 5".

Sin embargo, en el "Bajo" habrá más tiempo de proyectar.

En el "Coliseo", Gerardo Gómez no podrá contar con Maxi Bustos, ya que el "Mencho" fue expulsado en Mar del Plata, en la fecha final de la B Nacional ante Aldosivi; y, para recibir a los sanfrancisqueños, Emanuel Díaz y Emanuel Giménez asoman como los patrones del centro de la cancha.

Ya llega el Federal A de AFA. Es el torneo que devuelve esperanzas. El campeonato que potencia las ilusiones para regresar al Nacional B.

Gómez y Dechat coinciden, y casi que lo hacen obligados por los muy buenos planteles que armaron los dirigentes de ambos clubes: "Queremos estar en la pelea de arriba, sabemos que será un torneo duro y parejo. El objetivo es clasificar entre los cuatro primeros del grupo, después veremos..." Siguen los puntos suspensivos hasta que podamos ver a los dos en cancha. Por ahora, lo que hay es mucha expectativa.