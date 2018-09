Asombrosa excursión de una productora audiovisual

Luego de que Verónica Fiorito asumiera como jefa de gabinete del Ministerio de Cultura de la Nación, durante la gestión de Teresa Parodi, Juan José Campanella hizo pública su felicitación y su visión de la puntana por Twitter. El tuit no fue regular, sino que dejó a la vista el profesionalismo y el cariño hacia Fiorito.



Verónica asumió en 2014 pero, pese a su juventud, su formación y vínculo con la cultura comenzó a los 13 años, cuando empezó a sacar fotos y hacer videos en la escuela de su familia, el instituto "Santa Catalina".



Años después, Fiorito se graduó como licenciada en Producción de Radio y Televisión y luego continuó su formación en España, con una especialización en fotografía y cine. Al volver a Argentina eligió Córdoba para vivir: allí estudió teatro por dos años y comenzó a planificar su primera vuelta a San Luis, donde su carrera profesional continuó.



“Con la Ley de Cine me vine, trabajé con Saúl Bustos que me apoyó muchísimo. Ahí lo conocí a Tristán Bauer e hicimos la película ‘Iluminados por el fuego’”, dijo la realizadora a modo de repaso. La actividad cinematográfica de Fiorito no se detuvo: filmó películas en Buenos Aires, San Luis y España.



Cuando surgió el proyecto de crear Canal Encuentro, Bauer convocó sin dudar a la puntana como productora. “Teníamos el desafío de hacer un canal educativo, porque estaba dentro del Ministerio de Educación. La vuelta de rosca fue buscar a los mejores profesionales de los medios y ahí algunos entendieron que lo que diferenciaba al canal era la calidad”, recordó.



El pase de Bauer como máxima autoridad de la TV Pública dejó a Verónica como directora de Canal Encuentro. Durante su gestión, que duró dos años, crearon desde cero el canal infantil Paka Paka y gestó un vínculo de amistad con Campanella, quien por esos años aún no ganaba el Oscar por “El secreto de sus ojos”.



“Trabajamos mucho juntos. Le propuse hacer la película de ‘Belgrano’, me dijo que sí y después ganó el Oscar y me dijo que no podía hacerla... esa no era una peli de Oscar”, dijo con cariño y sin perder su sentido del humor.

La creación de Paka Paka trajo consigo el nacimiento de "Zamba", uno de los mayores proyectos de la puntana que incluyó el personaje que dominó el programa hasta un parque de diversiones, obras de teatro, libros y música. El salto posterior fue su trabajo con políticas culturales en el gabinete de Parodi.



“Teresa es una crack, militó muchos años y como es cantante y poeta conocía cada centro cultural del país y cada biblioteca. Lo más fuerte que hice con ella fue dirigir el Centro Cultural Kirchner”, agregó Fiorito. La antigua sede del Correo Central de Buenos Aires albergó a los más grandes artistas del país, con la puntana como parte fundamental de los comienzos del CCK.



Por su trabajo en los canales públicos fue que en el 2012 Verónica fue premiada como una de las más innovadoras de ese año. Completaba una grilla de 10 personas.



Una vez terminada su gestión, la posibilidad de trabajar de manera independiente fue una gran opción. Verónica tuvo un reencuentro con San Luis al ser convocada para la puesta en valor de la Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero. Volver a la provincia que la vio crecer empezó a ser una alternativa viable.



“Elegí volver porque San Luis es el mejor lugar del mundo. Vi cómo vivían mi mamá y mis hermanos y me di cuenta que yo quería vivir así”, destacó Fiorito que tras su vuelta a San Luis trabajó en la Universidad de La Punta y en producciones para el Parque La Pedrera.



Con el antecedente de sus trabajos educativos infantiles, Fiorito fue convocada para crear “Juana y Pascual”, una animación surgida del Ministerio de Educación de la provincia. “Tuve tres trabajos que fueron los que más amé: 'Zamba', la Casa del Poeta y 'Juana y Pascual’”, aseguró.



“Lo primero para hacer ‘Juana y Pascual’ fue entender que se pueden hacer contenidos educativos para los chicos. El Ministerio de Educación le dio voz a los chicos y de ahí lo armamos”, agregó sobre uno de sus últimos proyectos.



La agenda variada de Fiorito no es novedad. La productora de 40 años eligió San Luis para vivir y desde acá viaja al mundo con sus ideas innovadoras. “Siempre trabajé en proyectos de calidad y comprometidos en lo que hacen. En este momento del país en el único lugar donde sucede es acá”.