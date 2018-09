Llegan los bancos digitales

Vivimos en la era en que todo se digitaliza y cada vez existen más trámites que se pueden realizar de manera online. En San Luis podemos encontrar un estado en línea donde tenemos la oportunidad de realizar una denuncia policial, obtener una partida de nacimiento, seguir un expediente en cualquier dependencia de Gobierno, obtener el recibo de sueldo (en el caso de los agentes de la administración pública), solicitar diferentes certificados y un sinnúmero de trámites disponibles para realizar de manera totalmente online.

En esta línea han comenzado a cobrar vida los bancos digitales. Desde hace algunos meses vimos la aparición del primero, Wilobank, una entidad aprobada y regulada por el Banco Central de la República Argentina, que tiene la característica de ser 100% banco pero también 100% digital. Esto significa que tiene la misma función de un banco convencional pero que todos los trámites se realizan online, por lo que no cuenta con oficinas físicas de atención al público. Reducir costos de este tipo les permite ofrecer las cajas de ahorro en pesos y dólares totalmente gratis, otorgar préstamos a una tasa menor a la convencional y no cobrar mantenimiento alguno. Para dejarlo claro, no es un banco con una app para realizar gestiones de home banking, es un banco que tiene como una única opción esta modalidad, y se puede realizar casi cualquier modificación/so - licitud/configuración, sin asistir a ninguna oficina, perdiendo horas y días en esto. Podremos dar de alta/baja una caja de ahorro en pesos, modificar la cuenta en la que queremos que nuestra tarjeta de débito consuma dinero, etc.



El proceso de adhesión se lleva a cabo únicamente desde un teléfono inteligente y es realmente cómodo y ágil. Descargamos una aplicación de “alta Wilobank” e ingresamos algunos datos, luego escaneamos con la cámara del smartphone nuestro DNI, donde se realiza la extracción de mas información. Daremos ok a algunos contratos digitales (siempre recomiendo leer bien) y en pocos minutos tendremos nuestra cuenta creada, lo que automáticamente nos otorga una caja de ahorro en pesos y otra en dólares, y en el transcurso de 10 días hábiles recibiremos en nuestro domicilio la tarjeta de débito, todo totalmente gratis.

Seguramente en lo que resta del año surgirán nuevos bancos digitales y hace días ya se anunciaba la llegada de Brubank para los próximos meses. Apuesto que para el cierre de 2018 no será el único. ¿Es una buena opción? Eso lo decidirá el usuario, existen personas más tradicionales que prefieren realizar un reclamo “face to face" y le escapan a la cuestión digital, y otros que detestan tener que ir a un banco a realizar un trámite (cuéntenme entre estos últimos), para los cuales ésta es una excelente opción.

Todo avance que nos simplifique la vida a las personas es bienvenido, en este caso tenemos una especie de banco “low cost” que puede, al menos por el momento, brindar un servicio gratuito y con mejores tasas, sólo por el hecho de reducir sus costos al no tener gastos tan elevados. Creo que la clave estará en ver si realmente logran brindar rápida solución a diferentes problemáticas de manera online, con un buen equipo que dé respuestas a través de los canales de comunicación digital, si esto no funciona de manera correcta, podría ser motivo para que muchos usuarios desistan de esta nueva modalidad.