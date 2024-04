Las lesiones y la parte mental

Las lesiones en los deportistas pueden tener un impacto significativo en la parte mental y emocional de los mismos, abriendo la puerta a emociones que cierran posibilidades como la frustración y termina, en otros sentimientos, como enojo y ansiedad, causando un alto impacto en la autoestima y confianza. Es común sentirse perdidos en ese momento y es precisamente acá donde se da el inicio a infinitos cuestionamientos de "¿quién soy como deportista?", "¿debo o no seguir en este deporte?" y "¿seré el mismo en mi rendimiento después de la rehabilitación?", entre otros ejemplos.

Es importante complementar un trabajo mental adecuado con el tratamiento de la lesión física para acortar los tiempos de rehabilitación y recuperación.

Como deportista se debe saber que si estás lesionado es necesario trabajar todos los aspectos de la lesión, físicos y mentales; de no ser así, serás un deportista que se recuperó de su lesión física, pero no es posible la recuperación desde su habilidad máxima. Debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones somos responsables de nuestras propias lesiones.

¡Toda lesión en el cuerpo es también una lesión en la cabeza!

La ausencia de control emocional lleva a la autolesión. Por eso, es muy importante la preparación o el entrenamiento mental en un deportista, de la misma manera que un técnico táctico físico. En cualquier deporte que se desarrolle, para adquirir el manejo de gestión de las emociones es importante prevenir futuras lesiones que están relacionadas a la falta de concentración, desmedida ansiedad, presión, estrés. Hay que ser conscientes de que un deportista que presenta presión tendrá más posibilidades de una lesión.

Tips para transitar el proceso de una lesión:

- Aceptá la lesión y entendé que el dolor es parte del juego.

- Entendé que el trabajo mental puede acortar el tiempo de recuperación.

- Utilizá técnicas de visualización.

- Rodeate de personas que puedan contenerte.

- Mantené los vínculos con el equipo sin alejarte.

- Hacé ejercicios de relajación, meditación y yoga.

- Cuidá los pensamientos y conversaciones internas.

- Planteá objetivos y planificá acciones.

Y ahora que sabés que podés ser responsable de tus lesiones, podrías preguntarte:

¿Qué emociones estabas transitando? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué emoción habrá sido la responsable? ¿Qué pensamientos estás teniendo que despiertan tus emociones? ¿Qué estás dispuesto a hacer para tu rápida recuperación y volver con tus habilidades intactas?