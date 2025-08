Confianza vs autoconfianza deportiva: tu mejor jugada

Como coach deportiva, me encuentro a menudo con la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre confianza y autoconfianza? Aunque suenen similares, son dos puntos fundamentales del rendimiento deportivo con sutiles, pero importantes, distinciones.

La confianza es específica y situacional. Es esa certeza que se siente en un momento de una situación concreta, por ejemplo, al saber que puedes pegar un tiro libre porque lo has practicado miles de veces. O la seguridad que tienes en tu capacidad para correr un maratón porque te has preparado rigurosamente. La confianza se construye sobre la base de la práctica, la experiencia y los resultados previos. Es la creencia en una habilidad para una tarea específica.

La autoconfianza, en cambio, es un estado mental más profundo y duradero. Es la fe inquebrantable en uno mismo, no solo en las habilidades deportivas, sino en la capacidad para enfrentar desafíos, superar obstáculos y recuperarse de los fracasos. Un deportista con alta autoconfianza sabe que, incluso si falla ese tiro libre o si la carrera no sale como esperaba, tiene la resiliencia y la capacidad para seguir adelante. La autoconfianza no depende de un solo resultado; es la base mental que te permite mantener la calma y la convicción, sin importar lo que pase.

¿Cómo se trabaja la autoconfianza?

La autoconfianza no es algo que se tiene o no se tiene, es un músculo que se entrena. Aquí te dejo herramientas clave para fortalecerla:

Visualización y Diálogo Interno: Cierra los ojos e imagínate logrando tu objetivo. Siente la emoción del éxito acompañada con un diálogo interno positivo. En lugar de decirte "no puedo fallar este tiro", cámbialo por "he trabajado para esto y estoy listo para hacerlo". Transforma los miedos en afirmaciones de poder.Confía en tus capacidades y trae tus fortalezas al presente. Establecer pequeñas metas: En lugar de enfocarte solo en el gran objetivo, deberás plantear metas más pequeñas y alcanzables que te dará una dosis de confianza y prueba de que eres capaz. Cada logro suma y refuerza la creencia en ti mismo. El Poder del Lenguaje Corporal: Actuar con confianza, incluso cuando no se siente del todo, puede influir en el estado mental. Mantener la cabeza alta, los hombros hacia atrás y una postura erguida envía señales de seguridad al cerebro logrando hacer acciones desde la confianza. La comunicación no verbal es importante Preparación Completa: La autoconfianza florece cuando la preparación es exhaustiva. Esto no solo se refiere a la parte física y técnica, sino también a la nutrición, mental, el descanso y la estrategia. Un deportista bien preparado se siente seguro porque sabe que no ha dejado nada al azar.

En resumen, la confianza es tu creencia en lo que puedes hacer, mientras que la autoconfianza es tu fe en quién eres. Trabajar en ambas te convertirá en un deportista no solo más competente, sino también más resiliente y, sobre todo, más feliz en tu camino hacia el éxito

Te invito a preguntarte :¿Tu confianza es un interruptor o una batería? Aprende a cargarla"

La confianza no garantiza la victoria, pero la falta de ella, casi con toda seguridad, conduce a la derrota.