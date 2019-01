Piden que el colectivo vuelva a pasar por el barrio Santa Rita

Los vecinos aseguran que no los beneficia y presentarán una nota en la Municipalidad y a la empresa Sol Bus.

Los cambios en los recorridos del transporte público siguen cosechando quejas. Los vecinos del barrio Santa Rita de Casia, se organizaron y armaron una nota dirigida a la Municipalidad y a la empresa Sol Bus (prestataria del servicio), para que el ramal de la línea A, que dejó de pasar por el complejo, vuelva a la normalidad. La mayoría asegura que con la nueva modalidad, que comenzó a funcionar el 2 de enero, deben caminar hasta diez cuadras para tomar el colectivo.

Indignados, los residentes del Santa Rita se reunieron el martes a la noche en uno de los monoblocks del barrio. "Queremos una solución. Nos hemos visto muy afectados por el servicio. Antes el colectivo entraba por la calle Buenos Aires o Hipólito Yrigoyen y ahora solo pasa por la calle Uruguay, son al menos unas diez cuadras y queda prácticamente en el San José", dijo Gastón Rodríguez, referente de la agrupación "Vecinos Unidos Barrio Santa Rita".

Los usuarios llevarán su reclamo a la Subsecretaría de Transporte de la Comuna, al gremio que nuclea a los choferes de colectivo (UTA) y a la Comisión de Emergencia de Transporte Público.

"Vamos a pasar la nota casa por casa para que la firmen todos. El comunicado es más que nada para que nos den una respuesta y para que nos escuchen. El cambio ha generado muchos inconvenientes a nivel ciudad", reclamó Rodríguez.

Rosa Huentagoyena, otra de las vecinas, manifestó: "Esta mañana (por ayer) tuve que viajar al Jardín del Sur. Para tomar el colectivo me tuve que ir hasta el centro, y una vez que me bajé, debí cruzarme seis cuadras para llegar al hospital. Salí a las 8 de la mañana y terminé llegando a las 9:30 a destino. Una locura. Así hay muchos casos más. Hay gente que trabaja y tiene que salir de su casa una hora antes más o menos", aseguró.

Otro tema que los preocupa es la seguridad. "La zona no es muy segura que digamos y tampoco está tan iluminada. Si tenés que volver a tu casa a las diez de la noche, y encima tenés que caminar diez cuadras, corrés riesgo de que te pase algo, sobre todo a la gente mayor que son los que más usan el transporte. No todos pueden pagarse un remise", comentó Rodríguez.

Aunque todavía falta para que arranquen las clases y, si bien en el Municipio aseguraron que la medida será hasta marzo, algunos vecinos consideran que el nuevo recorrido no beneficia a los estudiantes. "Mi hija va al Colegio Nacional. Antes, la línea A la dejaba a una cuadra del colegio pero ahora va a tener que hacer como cinco. No me gusta para nada que tenga que caminar tantas cuadras porque es muy temprano y en invierno está oscuro. Además, a la vuelta, la deja en la Uruguay, al otro lado del barrio. Ese es mi caso, pero hay otros chicos que van a tener que hacer un trasbordo para llegar a su escuela", comentó Mónica Bengolea.

Los vecinos presentarán la nota entre esta semana y la próxima y esperan tener respuestas.