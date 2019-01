Martín Duplessis abandonó por lesión en la quinta etapa del Dakar

Martín Duplessis, el piloto de Villa Mercedes que competía en el Rally Dakar 2019 en una moto Honda, abandonó este viernes antes de largar la quinta etapa desde Moquegua hasta Arequipa.

El piloto del MEC TEAM había finalizado la cuarta etapa, el jueves, en la posición Nº 39 a 57 minutos del líder Ricky Brabec, y estaba 35º en la clasificación general.

Duplessis amaneció con mucho dolor en la mano izquierda, sin fuerzas para apretar el embrague. Por eso, aunque tenía todo listo para largar el enlace, decidió no hacerlo. “Se le resintió la muñeca y no la puede dominar. No tiene ritmo, no puede acelerar y es mejor que abandone. No tiene sentido que continúe y se siga rompiendo la mano”, dijo Jorge, el papá de Martín, en un audio que llegó a los medios. Y recordó que su hijo había sufrido una fractura en la muñeca más de un mes atrás y volvió a resentirse de la lesión “hace dos días”.