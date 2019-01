Premio al esfuerzo: "la Gitana" compartirá ring con la campeona del mundo de boxeo

Yaselie Ramírez empezó el año con buenas vibras. Fue invitada por la campeona del mundo de boxeo, Cecilia Román para una exhibición. El lugar elegido para la contienda es en San Agustín del Valle Fértil. Ahí estarán frente a frente el 18 de enero.

"La Gitana", de tan solo 16 años, está ante una gran oportunidad. Con la cantidad de peleadoras de kick boxing que hay, que la hayan invitado a ella, no es un dato menor. Además tiene la posibilidad de ir a Chile para enfrentarse con la "Krespita" Rodríguez.

Fue doble regalo para la chica de Concarán: de Reyes y de cumpleaños, ya que justo el día de la exhibición (18 de enero) cumplirá 17 años. Si bien es cierto la sanluiseña hace kick boxing y la sanjuanina boxeo, el duelo será en boxeo, la disciplina donde Román es monarca mundial del peso gallo.

"Estoy muy feliz. Cuando me llamaron y me comunicaron que Cecilia me había elegido a mí, no lo podía creer. Lo llamé a mi papá y los dos nos abrazamos y festejamos. Es mucho el esfuerzo que hago y esta invitación es un mimo al alma", dijo Yaselie.

"La Gitana" nunca dejó de entrenar. No se tomó vacaciones en el gimnasio. Con la posibilidad latente de que le saliera alguna chance, siguió trabajando para estar de la mejor forma. Y el esfuerzo valió la pena, ya que en el primer mes de este nuevo año le salió una linda posibilidad. Se podrá mostrar ante mucha gente en un evento que tendrá varios combates, pero que el duelo Ramírez-Román será el estelar de la noche en Valle Fértil.

"Tengo muchas ganas de que llegue ya el 18 de enero. Estoy ansiosa. Mi familia me habla y trata de que baje un cambio, pero no puedo estoy acelerada y feliz de esta chance que me salió", dijo la piba de Concarán.

No hay que descartar que después del choque con Román, Yaselie descanse unos días y vaya a Chile para chocar con Rodríguez, pero hasta el momento lo único seguro es el duelo con la sanjuanina, para lo otro hay que esperar, ya que hay algunos detalles que faltan cerrar.

"Cuando se trabaja, los réditos llegan. A la corta o a la larga, llegan. Yo siempre le digo a mis amigos y a la juventud que persigan sus sueños, que si uno los persigue, se pueden alcanzar", cerró.

Yaselie Ramírez empezó de la mejor manera el 2019. Y sabe que lo mejor está por venir.

Cecilia Román es la monarca mundial del peso gallo. Cuenta con un palmarés de 19 peleas; y con 35 años se mantiene firme como una de las mejores de su divisional a nivel internacional.