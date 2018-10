Kick boxing: “La Gitana” no para: que pase otra

A Yaselie Ramírez ganar se le hizo costumbre. La piba de Concarán sumó otro triunfo para su palmarés. Esta vez la víctima de turno fue Sabrina Alderete. "La Gitana", una de las máximas esperanzas de San Luis en el kick boxing, se impuso por fallo unánime de los jurados en la pelea que se realizó en Buenos Aires.

El combate fue de principio a fin para la sanluiseña. En el inicio del primer asalto, se le complicó un poco ya que su rival empujaba y ensuciaba mucho la pelea. Pero una vez que Yaselie comenzó a conectar sus golpes, Alderete retrocedía una y otra vez y le daba la iniciativa.

En el segundo episodio se vio la mejor versión de "La Gitana". Metió un cross de izquierda, que llegó de lleno a la mandíbula de su adversaria, que quedó colgada de las cuerdas y recibió la cuenta de protección. De ahí en más la superioridad de la sanluiseña fue cada vez más grande. Se cansó de conectar golpes al cuerpo y patadas que dejaron huellas en su valiente adversaria que sólo atinó a aguantar y a que finalizara el asalto.

El último round fue un espejo del segundo. Yaselie buscando el nocaut. Tratando de meter golpes en la zona blanda para dejar quieta a Alderete que se iba para atrás como esquivando la pelea. Y el sonido de la campana fue un alivio para Sabrina, que en el primer minuto del episodio inaugural estuvo en pelea, después fue todo de la chica de Concarán.

"Fue una digna rival. Al principio me complicó un poco, pero cuando me solté y pude meter mis manos, ella las sentía y comenzó a retroceder, cuando me dio la iniciativa, me di cuenta que la pelea era mía", dijo Yaselie.

La joven puntana no se toma vacaciones. Recién termina de ganar una pelea. Un par de días de descanso y a pensar en el 27 de octubre, ya que combatirá en Tucumán ante Laura "Maquinita" Iñíguez, en una velada de lujo que tiene varios combates. El 3 de noviembre será parte de "La Gran Batalla de Buenos Aires", una semana más tarde peleará en el evento que Acero Cali hará en San Luis.