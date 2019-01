Boca vendió a Leonardo Balerdi, el puntano más caro de la historia

El presidente Daniel Angelici confirmó la venta de la joya villamercedina, que se va a jugar al Borussia Dortmund, el puntero de la Bundesliga alemana, y se transformó en la transferencia más importante de un juvenil “Xeneize”.

Tras varios días de negociación, Boca Juniors y Borussia Dortmund se pusieron de acuerdo, y Leaonardo Balerdi se transformó en el nuevo jugador del equipo teutón por una cifra que, en principio, es de 16 millones de euros, contando los objetivos, pero además el "Xeneize" se queda con un 10 por ciento de una futura venta del jugador, lo que transforma al pibe de Villa Mercedes en el puntano más caro de la historia.

La operación parecía estar prácticamente hecha hace algunos días, cuando el equipo puntero del fútbol alemán ofrecía 12 millones de euros por su ficha, más otros 3 por objetivos (partidos jugados, títulos ganados, presentaciones con la selección, entre otros), sin embargo, Boca decidió pedir una mejora de la oferta y los alemanes no dudaron.

Con tan solo 450 minutos en primera división, Balerdi es la mejor venta de un juvenil en la historia de Boca, que en los últimos años vendió a Rodrigo Betancurt a la Juventus (por 9.5 millones de euros) y luego a Facundo Colidio, que se fue al Inter de Milán por € 8 millones.

Los medios más importantes del país destacan la actitud de Leonardo y de su familia, que podrían ejecutar la cláusula gatillo de 10 millones de dólares, pero decidieron no hacerlo para que a Boca le quede casi el doble de ese monto.

Daniel Angelici confirmó la venta del ex Pueyrredón de Villa Mercedes, se lamentó por no poder verlo jugar más tiempo con la camiseta de Boca y confirmó que el chico abandonará la concentración del seleccionado sub 20, viajará a Alemania a realizarse la revisación médica y a firmar el contrato, que según se supo lo vinculará al Dortmund hasta Junio de 2023.

Sería la quinta transferencia más cara en la historia de Boca, junto a Fernando Gago al Real Madrid (27 millones), Ever Banega al Valencia (26 millones), Carlos Tevez al Corinthians (20 millones) y Walter Samuel a la Roma (18 millones).