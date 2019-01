El “Festival de los Ríos” desafío a la lluvia

Como si supiera que la fiesta no quería terminar tan temprano, la lluvia de verano que pasó el fin de semana por El Trapiche no fue impedimento para que la edición 34 del Festival de los Ríos se celebrara con total normalidad. Vecinos, turistas y puntanos que llegaron especialmente para la ocasión, disfrutaron no solo de los números artísticos que se desarrollaron dentro del polideportivo municipal sino también del gran patio gastronómico que esperaba afuera con el tan aclamado hornódromo

Mientras que la gente degustaba corderos, chivos, perniles de cerdo y hasta pizzas elaboradas dentro de los hornos de barro, la otra mitad del público disfrutó de los artistas locales y nacionales que se presentaron en el escenario, animados por los locutores Juan Galeano y Viviana Carranza. Los únicos que faltaron en la grilla del festival fueron los “Supervien” que, por problemas ajenos a la banda, no llegaron a tiempo para compartir su música.

Andrés Clerc y Fabricio Rodríguez fueron los artistas nacionales que deleitaron a los asistentes con sus voces juveniles y frescas.