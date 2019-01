Darthés deberá volver al país por la querella contra Anita Co

El 12 de febrero fueron citada ambas partes ante la denuncia del actor por calumnias e injurias. Su compañera en la tira "Gasoleros" dijo que no solo no va a retractarse sino que está dispuesta a someterse a pericias para probar el abuso, que ya no puede ser denunciado por los años transcurridos.

Juan Darthés, quien se mudó a Brasil por las denuncias y acusaciones de abuso sexual en su contra, deberá retornar a la Argentina. El motivo es la audiencia de conciliación que tendrá el 12 de febrero con la actriz Anita Coacci, más conocida como Anita Co, quien lo acusó de abuso sexual cando trabajan juntos en "Gasoleros" y que debido a los años transcurridos ya no puede denunciarlo por ello.

Según explicó Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la actriz: "Darthés, al igual que como hizo con Calu Rivero, pide que Coacci se retracte ante la Justicia y para eso se pactó una audiencia de conciliación penal para el 12 de febrero". Pero la abogada no se quedó en el molde, sino que afirmó que "no solo no se va a retractar, va a ratificar lo que contó en su momento y se va a invitar al señor Darthés a que pruebe la calumnia. Anita está dispuesta a someterse a pericias y esperamos que el denunciante haga lo mismo".

A diferencia de la demanda civil que Darthés hizo con Calu Rivero por daños y perjuicios, en el caso de Coacci el actor la demandó penalmente por "calumnias e injurias", por lo que de retractarse incurriría además en el delito de "falso testimonio".

La actriz hizo pública la audiencia a través de sus redes sociales: "Soy Anita Co, actriz y cantante. Mujer. En una carta en Facebook pude relatar un abuso sexual padecido en 1999, mientras grabábamos Gasoleros. Fui querellada bajo causa n° 16558/2018 ante el Tribunal Oral en lo criminal y correccional n° 9 por el Sr. Juan Darthés".

Y continuó en su publicación: "Si bien el paso del tiempo no me permite denunciarlo por abuso sexual, tampoco lo convierte en falso.El proceso pretende que mienta, pidiéndole perdón a un abogado. El 12 de febrero a las 9.30 horas en Talcahuano 550 voy a repetir la verdad. En nombre de todxs, por el derecho a hablar y porque el tiempo no puede callarnos. Anita Co", finalizó.

