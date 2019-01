"CheChelos" sale de gira en San Luis

La gira veraniega del dúo “CheChelos”, salió de recorrido por el interior nacional con su nuevo espectáculo “Violonchelos Criollos”, y se presentará en San Luis en tres fechas distintas, hoy en el merlino bar Sachacabra, mientras que mañana será el turno de la sala teatral mercedina La Oveja Negra, para despedirse de la provincia el sábado, en Fetiche Café Concert.

Formado por Mauro Sarachian y Ramiro Zárate Gigli, la dupla vuelve con ansias renovadas. “Sabemos que hay buena recepción de nuestro proyecto, se acercan a los que les gusta el folclore y la música clásica académica”, sostuvo Ramiro del público local, al cual conocieron en mayo del año pasado, con doble función, colmadas. “Vimos a gente muy bien educada musicalmente, muy respetuosa y que conecta con la música”.

-¿Cómo hicieron el salto de una Filarmónica clásica a un dúo de chelos folclóricos?

-Además de nuestra carrera académica, de tocar y estudiar en conservatorios e instituciones formales, siempre tuvimos una carrera en la música popular, pasando por muchísimos géneros aparte del folclore. Mauro toca tango y en grupos de improvisación por señas, tiene muchísima experiencia en ese terreno. Yo estuve vinculado al folclore y acompañé a muchos músicos conocidos, en la banda de Pachi Herrera y después con Ramiro González, y en proyectos propios vinculados al folclore. Lo que sucedió en la Filarmónica, éramos compañeros de la fila de chelos, y luego de un concierto, en un asado hicimos una zapada y nos pusimos a improvisar folclore con los chelos, y notábamos mucha química musical y ahí es que empezó el proyecto. A lo que apuntamos es a la química musical que se dio al principio, después le apostamos más al folclore por el hecho de que es un género novedoso dentro del violonchelo. Había mucho que investigar, desarrollar muchísimas técnicas para poder hacer que lo que tocáramos sonara a folclore, incluso la mayoría de las cosas que suena dentro de CheChelos son inventos nuestros.

-¿Costó lograr una armonía con lo folclórico?

-La adaptación del folclore al violonchelo no fue una búsqueda planteada sino una suma de un montón de caminos musicales que veníamos trayendo. O sea, si uno escucha nuestras canciones hay elementos de muchísimas músicas, hay partes improvisadas, otras en las que jugamos con la improvisación como el jazz, partes que tienen riffs y sonoridades que parecen más de rock que al folclore, después muchísimo de sonidos folclóricos en cuanto a la danza y los ritmos, a las onomatopeyas rítmicas de la guitarra, ponemos elementos del tango y obviamente de la música académica tradicional del violonchelo.

-¿Fue muy rápido el paso de afirmarse con este formato a ser la revelación de Cosquín?

-Nos presentamos en Cosquín con un año de vida de proyecto nomás, empezamos a tocar en enero de 2016 y al mes de haber formado el grupo fuimos ganadores del premio de La Chaya en la categoría Grupo, y tocamos en el festival al poco tiempo, ni bien formamos el grupo y ahí empezamos a ambicionar el hecho de presentarnos a Cosquín ese mismo año. En diciembre de 2016 nos presentamos en La Matanza, ganamos y salimos seleccionados para tocar después en el escenario mayor durante todo el Cosquín, y después fuimos Revelación. La carrera de CheChelos viene siendo muy vertiginosa, ahora vamos a cumplir tres años de vida de proyecto, hicimos un montonazo de cosas durante este tiempo, dos actuaciones en Cosquín, conciertos en todo el país, sacamos un disco y ahora apuntamos a salir a tocar en el exterior. En 2019 queremos ir a los países limítrofes en marzo y abril, después tenemos una gira europea en junio, en septiembre nos vamos a México, Estados Unidos y a Perú. Así que estamos como apuntado a eso. En Europa tenemos muy buena recepción, contrataciones con conservatorios, festivales, así que ahí vamos, laburando.

-Los fundamentalistas del folclore no quieren las guitarras eléctricas ni baterías en el género ¿Qué pasa cuando sepan que hay dos chelos?

-Hay como distintos de fundamentalistas. Estuvimos muy vinculados con músicos muy tradicionales que nos abrieron las puertas de una manera genial, por ejemplo a Vitillo Ábalos siempre le encantó nuestro proyecto, Jaime Torres en una época casi nos apadrinó, Ramón Ayala cantó con nosotros en la presentación del disco en Buenos Aires, el Dúo Coplanacu, que es un grupo bien tradicional del folclore, también nos tira muy, muy buena onda, y tocaron cuando presentamos el espectáculo nuevo en Córdoba, fueron con muy buena voluntad, de buena onda, para darnos una mano. Siempre sentimos que nos reciben muy bien, al ser un proyecto original, un proyecto que no compite con nadie sino que genera un camino, genera una nueva historia, recibimos buena onda de parte de los colegas, y también nos encontramos varias veces con gente que pertenece a ballets, malambistas y bailarines de proyección, que laburó con nuestra música, así que sentimos que fue muy bienvenido el proyecto.

-¿Es una propuesta original que logró adeptos, entonces?

-Obviamente hay sectores muy, muy tradicionales que no tiene que ver lo fundamentalista, sino con lugares que no están acostumbrados a la variedad musical y todo eso, entonces cuando nos ven no nos rechazan pero tampoco nos entienden. Nos pasó varias veces de tocar en el interior del país para lugares donde la parte musical era como muy homogénea, no había variedades ni nada, digamos sólo un estilo de chamamé durante muchas horas, y la gente como que no entendía lo que hacíamos con los chelos. Así y todo, hubo otras oportunidades donde tocamos, por ejemplo en el Festival de la Jineteada y el Folclore de Diamante, y tuvimos muy buena onda de la gente y era un público muy tradicionalista. Hasta ahora no me crucé con ningún fundamentalista del folclore: tengo herramientas para discutirle.

“Violonchelos Criollos”, de “CheChelos”

Día: jueves 17 / Hora: 22:00

Lugar: Sachacabra bar, Merlo

Día: viernes 18 / Hora: 22:00

Lugar: La Oveja Negra, Villa Mercedes

Día: sábado 19 / Hora: 22:00

Lugar: Fetiche Café Concert