River pierde a Jonathan Maidana y va por Matías Suárez

El defensor Jonatan Maidana continuará su carrera en el Toluca de México, tras una reunión que mantuvieron los dirigentes de River con su representante, mientras que el club de Núñez acelera gestiones para contratar a Matías Suárez de Belgrano de Córdoba.

Los dirigentes de River mantuvieron una reunión con el representante del jugador y por ese motivo Maidana continuará su carrera en el Toluca de México, club que estaba interesado en sus servicios.

Maidana, de 33 años, viajará el próximo domingo a México para firmar un contrato con el club por dos años, mientras que el equipo "millonario" recibirá 350.000 dólares por la operación.

El entrenador del Toluca es el argentino Hernán Cristante, y esta temporada ya cuenta con varios compatriotas como Emmanuel Giglioti, Fernando Tobio, Federico Mancuello, Pablo Barrientos y Enrique Triverio.

La llegada de Maidana a River se produjo en el 2010 -procedente de Banfield- y tras jugar en el ascenso en el 2011, conquistó el torneo Final 2014 (con Ramón Díaz), mientras que bajo la conducción de Marcelo Gallardo ganó dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, dos Recopa Sudamericana y una Suruga Bank.

River va por Suárez.

En tanto, los dirigentes de River se reunieron con el representante del mediocampista Matías Suárez, de Belgrano de Córdoba, que fue el nombre elegido por Gallardo para tenerlo en el plantel en el lugar dejado por Gonzalo "Pity" Martínez.

El propio Gallardo se había comunicado con el jugador para comentarle el interés que tiene de contar con él en el plantel, algo que molestó a la dirigencia "pirata".

El director deportivo de Belgrano, Juan Carlos Olave, criticó la "actitud" de River por intentar "llevarse" al delantero, considerado una pieza clave para el plantel que conduce Diego Osella.

"No nos gustó la actitud de River sobre el tema de Suárez, debieran haberse comunicado con nosotros y no de manera directa con el jugador", se quejó el ex arquero en diálogo con la prensa en el predio de Villa Esquiú.