Defensa prolongó su invicto y le ganó a River en el "Monumental"

River Plate recibió todo el reconocimiento de su público en el primer partido como local tras coronar la Copa Libertadores 2018 y al mismo tiempo una cachetada del sorprendente Defensa y Justicia, que lo venció 1 a 0 en un partido postergado de la octava fecha de la Superliga y se acercó a tres puntos del líder, Racing Club.

El "Halcón", único invicto del torneo de Primera División, dio un serio aviso sobre sus aspiraciones de ganar el título con un triunfo bautismal en el Monumental, que se plasmó en un tiro libre del paraguayo Matías Rojas a los 23 minutos del primer tiempo.

Defensa, que el próximo viernes será local ante San Lorenzo, sumó 33 puntos y quedó a un partido de diferencia de "La Academia", que lo recibirá en Avellaneda en la última fecha.

La derrota fue para River un golpe a sus intenciones de recuperar terreno en la pelea por la punta y le quitó un largo invicto en el Monumental por el campeonato argentino, ya que no perdía desde el 1-3 que Newell's Old Boys le aplicó el 26 de noviembre de 2017.

En el actual torneo, el equipo de Marcelo Gallardo se ubica undécimo con 19 unidades y todavía tres partidos pendientes: Unión de Santa Fe (el próximo miércoles), Godoy Cruz de Mendoza (miércoles 30) y Rosario Central (jueves 14 de febrero).

El homenaje a Jonatan Maidana, la ovación al "Muñeco" y el ambiente de optimismo tras la histórica Libertadores ganada ante Boca en Madrid poco le importó al Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece, que llegó al Monumental con una idea y la desplegó con admirable personalidad especialmente en los primeros 25 minutos del partido.

La estrategia fue discutirle la posesión de la pelota sobre la salida de la última línea de River y atacar con sus hombres bien desplegados para abrir los espacios en ataque.

Defensa fue virtuoso para la construcción de juego corto e inteligente para explotar el juego largo a partir de la buena pegada del arquero Ezequiel Unsaín y la velocidad del peligrosísimo Nicolás Fernández.

El santafesino de 22 años, hermano Brian -ex Racing- y Leandro -ex Independiente y actual jugador de Vélez-, fue el protagonista de todas las ocasiones de peligro hasta el gol del paraguayo Rojas.

Franco Armani tuvo que sacar la pelota con una mano salvadora a la altura del ángulo superior izquierdo para evitar que un cabezazo de pique al suelo de Fernández se transformara en la apertura del marcador a los 18.

Tres minutos después, el delantero se fabricó un espacio en ofensiva y avisó con un zurdazo rasante y cruzado en un momento que mostraba una clara superioridad de Defensa a partir de la sabiduría de Leonel Miranda para distribuir la pelota.

River mejoró después del gol porque consiguió conectar las primeras acciones en ataque y en los cinco minutos finales del primer tiempo estuvo muy cerca del empate, pero Rafael Santos Borré lo desperdició cara a cara con el arquero con una definición desviada.

En el segundo tiempo mantuvo esa tendencia con un rival que resignó tenencia y eligió pararse varios metros más atrás para capitalizar la rapidez de Fernández y de sus jugadores externos.

Exequiel Palacios, Juanfer Quintero y Nacho Fernández estuvieron más participativos en la elaboración de juego, a la que también se incorporaron alternativamente como pivots tanto Lucas Pratto como el colombiano Borré.

Defensa perdió precisión en el manejo de la pelota y sus errores de salida daban un indicio de que no estaba con la misma firmeza para sostener el resultado parcial.

Sin embargo, cumplidos los 25 minutos, el marcador se mantenía, River caía en la intensidad de búsqueda y Gallardo no quiso perder el tiempo, por eso ordenó tres cambios juntos: Camilo Mayada, Nicolás De la Cruz y Lucas Beltrán, adentro.

Nada dio resultado porque River no consiguió profundidad, Defensa se acomodó bien al partido en los últimos minutos y esperó el final para festejar una victoria histórica, la primera en Núñez en la máxima categoría.