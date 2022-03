Prueba superada para Nerea Livoni en la Superliga

Nerea Livoni se transformó en la primera mujer en participar de la Superliga Americana de rugby al ser designada árbitra asistente del certamen cuya tercera edición se disputó en Valparaíso, Chile. Para la exjugadora de Chancay Rugby Club, quien ya cuenta con suficiente experiencia internacional ya que tiene en su haber varios torneos "Valentín Martínez" y hace poco el Seven Sudamericano disputado en Costa Rica, este fue su debut en un torneo profesional.

"Fue una linda experiencia, la primera para mí en rugby XV de este nivel. Lo que me hizo estar mucho más alerta en todo sentido", comenzó el detalle la puntana.

"La primera fecha se vivió con mucho nerviosismo, fui superando eso con el correr de los minutos en cancha. Partido a partido fui aprendiendo cosas y teniendo en cuenta cada vez más detalles que hacían al juego de mejor nivel. Y una vez que terminó la primera fecha pude evaluarlo jugada a jugada, minuto a minuto junto con el grupo de referís y el evaluador del torneo", detalló Nerea.

Una vez que pasó el debut, el rodaje fue distinto.

"Ya para la segunda fecha me sentí mucho más en órbita y con más confianza. Es algo que se trabaja con base en lo que había sido la fecha anterior y los resultados fueron mejores. Me pude soltar y disfruté cada instante", comentó.

Lo viví como una oportunidad única, así que disfruto del aprendizaje día a día. Fue una gran experiencia. Nerea Livoni

Nerea viene en pleno ascenso en su carrera arbitral, y de a poco se va insertando en torneos de gran jerarquía.

"Cuando recibí la designación para la Superliga no lo podía creer. Sinceramente, fue algo que veía de lejos, un torneo al que nunca pensé que iba a poder llegar. Una vez que se me pasó, me puse a pensar en todo el camino que vengo haciendo de a poco, sin prisa, con mucha humildad y ganas de mejorar siempre", dijo la puntana, que además agregó: "Fue sorpresa y también incertidumbre, más que nada porque no conocía el torneo desde adentro, sino que solo había visto los partidos de la edición anterior como cualquier otro espectador. De a poco, mientras iba recibiendo más información, los nervios ante lo desconocido se hicieron más llevaderos".

Momento crucial. La puntana sale al campo de juego junto a los equipos. Foto: SLAR.

Con respecto a cómo fue la preparación para este torneo, Nerea contó: "Trabajamos y analizamos junto con el grupo de referís diferentes materiales, como el 6 Naciones, la SLAR anterior y también analizamos áreas más específicas, sumado a la parte física, que siempre va de la mano de este proceso".

La primera fecha fue movida para la argentina. "Estuve como asistente 2 en el primero y en el tercero de los partidos. El nivel y la velocidad de juego se transforman en un desafío y es un aprendizaje constante, que me resulta muy productivo".

Con referencia a ser la primera mujer en este tipo de torneos, Nerea puntualizó: "¿Qué representa para mí en lo personal ser la primera? Sobre todo, una responsabilidad enorme. Más que nada siento eso: la responsabilidad. También la presión, que es muy grande, pero que junto con el grupo se va controlando".

Cierra con un detalle: "Lo viví como una oportunidad única, así que disfruto del aprendizaje día a día. Fue una gran y grata experiencia. Pude trabajar con mis compañeros que son referís profesionales y me traigo el mejor material para trabajar en San Luis con los árbitros de acá".