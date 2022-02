Nerea Livoni será la primera mujer en dirigir la Superliga

Anunciaron a los árbitros para lo que será la tercera edición de la Superliga Americana de Rugby 2022, el único torneo profesional de esta parte del continente, y en la lista hubo una gran sorpresa: la inclusión por primera vez de una mujer, la puntana Nerea Livoni.

“Cuando terminé el año en el Sudamericano Masculino de Costa Rica, charlando con Joaquín Montes (gerente de Referato de Sudamérica Rugby) me comentó que para este 2022 se venían cosas interesantes y que me mantuviera en movimiento y entrenando. Nunca me imaginé que me incluiría en un torneo de este nivel y de rugby 15, siendo que casi todas mis capacitaciones y entrenamientos son específicamente para arbitrar seven", detalla Livoni.

Apoyar a nuestra referí internacional Nerea Livoni es una muestra de que las mujeres en el referato siguen creciendo", Joaquín Montes, gerente de Referato de Sudamérica Rugby.

Con respecto al momento de recibir la noticia, la puntana dijo: "Fue enorme la emoción y la alegría. Acá redoblaron la apuesta al 100%, más que en otro tipo de torneo. Creo que es una responsabilidad enorme y un desafío en lo personal, para lo cual me estoy preparando y creo que va a ser algo muy lindo. Es la primera vez que una mujer va a participar dirigiendo como asistente en la Superliga Americana y lo tomo como un desafío nuevo".

Joaquín Montes comentó al respecto: “Este tipo de convocatorias nos ayuda a continuar con el desarrollo de los principales referís de la región en su camino a competencias regionales, intercontinentales y estar en consideración del World Rugby”.

El torneo, que involucra a seis franquicias de la región, será una gran oportunidad para trabajar con la próxima generación de referís, quienes colaborarán como asistentes del referí, sumando “horas de vuelo” y experiencia.

“Poder seguir apoyando el desarrollo de nuestra referí internacional Nerea Livoni es otra demostración de que las mujeres en el referato siguen creciendo”, dijo Montes.