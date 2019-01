Transpuntano le pide ayuda a quien generó la crisis, la Nación

ciudades del país. La misma administración a cargo de Mauricio Macri que a partir del 1º de enero quitó los subsidios al transporte en toda la Argentina, le podría tender una mano a la empresa con participación municipal y la buena relación con Cambiemos (evidenciada, por ejemplo, en el cargo de jefe de Gabinete que ocupa Charo Domenoconi, ex asesora de Lilita Carrió) dan cuenta que el pedido podría ser exitoso. La solicitud fue confirmada tanto por Carlos Ponce, presidente de la empresa y hermano del intendente, como por Francisco Petrino, secretario de Gobierno municipal, en distintas conferencias de prensa. El anuncio se dio a horas de que se resolviera el conflicto de transporte que mantuvo en vilo a los vecinos de San Luis, en el que finalmente se terminó con las medidas de fuerza de los choferes que incluyeron desde frecuencias reducidas a cese de actividades, con la promesa de pagar sueldos adeudados y la reincorporación de dos conductores que habían sido desvinculados, entre otras medidas.

"Se presentó en los últimos días del mes de diciembre. Al ser un fondo compensador, una figura legal nueva dentro de la normativa, siempre hay que hacer ajustes. Hoy (por este viernes) hemos mandado la última aclaración a esta oficina y creemos que va a ser positivo", adelantó Ponce.

En Buenos Aires este jueves no solamente se dio la reunión tripartita entre el ministerio de Trabajo de la Nación, representantes locales de la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) y Transpuntano para destrabar el conflicto por el servicio. También autoridades municipales y de la empresa aprovecharon para avanzar la concreción de esos "fondos nacionales". "La empresa presentó toda la documental, y el motivo también de la reunión era consolidar esa información para que no hubiera ningún tipo de error. No son subsidios nacionales, es una partida nacional de 1.500 millones de pesos que van a distribuir entre los municipios que cumplimenten ciertos requisitos", justificó Petrino. La jefa de Gabinete, Domenoconi, coincidió con Petrino y detalló que se reunieron con el viceministro del Interior Sebastián García de Luca y el subsecretario de Transporte Automotor, Vicente Molouny.

En cuanto al gobierno provincial, tanto Ponce como Domenoconi remarcaron que no esperan asistencia y Petrino, por lo menos en la mayor parte de sus respuestas, mostró la misma postura. Sin embargo indicó en un momento que: "Seguimos trabajando ante todos los organismos, haciendo las presentaciones en Nación y vamos a hacer las presentaciones en provincia, tal como lo anunció el Gobernador en su momento". Petrino además indicó que "seguramente vamos a estar llamando a una sesión extraordinaria para una readecuación del boleto en los próximos días".