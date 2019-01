Se recuperan de un derrumbe con la ayuda del Plan Solidario

Mientras levantan los últimos escombros, en la esquina de Brasil y Olagaray, hay sonrisas y hasta bromas. Salvo por los pedazos de pared que aún quedan de pie, la escena no parece corresponder con la de un derrumbe que pudo haber sido tragedia. Porque, a pesar de que a los Rodríguez del barrio Villa Celestina, el techo del comedor se les vino abajo durante una tormenta y les destruyó sus pertenencias, tratan de salir a flote con la ayuda de sus compañeros del Plan Solidario, de los vecinos y de muchos otros ciudadanos que se acercaron a dar una mano.

En la madrugada del jueves, cuando el reloj ya señalaba las dos y veinte, un trueno sonó estridente en el cielo villamercedino. Darío y su esposa Ángela estaban en la cama y escucharon un sonido "como de piedras que caían". Fueron de su habitación al comedor, y el hombre de 44 años presagió lo que sucedería."Se nos cae el techo", dijo.

Unos pocos segundos después vio "como se partió la loza al medio, se abrió y empezó a caer hacia las orillas". Alcanzó a empujar hacia la pieza a su hijo de 16 años, que se había levantado por el susto, y llegó a atravesar él también la puerta, no sin que algunos ladrillones lo golpearan en los brazos.

"Yo sentí que se me venía el mundo abajo", recordó Ángela, quien había salido a la vereda a buscar la explicación a los ruidos. "Mi familia había quedado adentro y lo único que hice fue agarrarme la cabeza. Mi hija de quince años me gritó desesperada, pensando que yo estaba abajo del techo. Cuando vi que estaban a salvo, me volvió el alma al cuerpo. Tengo un Dios muy grande", expresó.

El derrumbe fue sobre la superficie de veintiocho metros cuadrados que la familia utilizaba como comedor. Los escombros aplastaron y dejaron prácticamente sin utilidad a todo lo que había allí: la cocina, la heladera, la mesa, las sillas e incluso la vajilla. Como seguía lloviendo, el agua ingresó en las habitaciones y mojó los colchones de los padres y los dos chicos.

"El techo tenía dos goteras nada más y el día anterior lo habíamos pintado. Pero nunca nos imaginamos que se podía caer así", exclamó la mujer. Su marido, quien trabaja de albañil, explicó que la construcción tenía al menos unos sesenta años y que había sido realizada por su papá. "Ahora pudimos ver que algunos materiales eran un poco precarios y faltaban más vigas. Estaba hecho con lo que tenían en ese momento", dijo.

Apenas pasó el susto inicial, la solidaridad empezó a cambiarles el semblante. En primer lugar, porque una vecina alojó a la madre de Ángela, quien también vivía en el inmueble. El resto de la familia se refugió bajo el techo de una sobrina y, al día siguiente, todos se hospedaron en una casa prestada.

Pero las muestras de afecto se siguieron multiplicando. Durante todo el jueves y la mañana de ayer, los compañeros de la mujer del Plan Solidario fueron en manada a colaborar. "Quisieron dar una mano inmediatamente a pesar de que había muchos que estaban de vacaciones. Me comuniqué con los superiores del Ministerio de Desarrollo Social y nos dieron su permiso para que vaya toda la parcela 'G' y varios donaron materiales de sus bolsillos. Hay un compañerismo muy grande", expresó Mariela Salinas, la encargada.

Entre todos, quitaron los escombros y tuvieron que derribar también el techo de las habitaciones porque había peligro de desplome. Tendrán que tirar abajo todas las paredes y reconstruir la casa completa, una tarea que les llevará por lo menos dos meses. Gracias a las redes sociales, comenzaron a recibir algunas donaciones de colchones y dinero, además de la colaboración de algunos funcionarios. "Me duele haber perdido mis cosas, pero siento el apoyo de la gente, los vecinos, los amigos", valoró.