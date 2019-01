Dos diques de San Luis ya generan energías renovables

San Luis está a la vanguardia en muchos aspectos y el desarrollo de las energías renovables no es la excepción. Por eso con la mirada puesta siempre en el futuro, Energía San Luis puso en funcionamiento un sistema para generar energía limpia y sustentable en las represas hidroeléctricas de los diques de Saladillo y Las Palmeras en San Francisco del Monte de Oro.



Cada vez que estos espejos de agua entregan líquido para destinarla a riego, las turbinas hidroeléctricas se ponen en movimiento e inyectan energía eléctrica renovable, limpia y sustentable al sistema interconectado de la provincia de San Luis.



El presidente de la entidad, Sebastián Lusquiños, precisó que "hace dos meses están trabajando los turbinas de los dos diques generando energía, tenemos la suerte que cada vez que el agua desborda, se produce energía sustentable. La idea es seguir apostando a esta iniciativa".



El último informe sobre cambio climático de la ONU, publicado en octubre pasado, indicó que el cambio climático es real y las actividades del hombre lo están acelerando y llevando a niveles nunca antes vistos. Existen pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado o sobrepasado puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas y en el sistema climático del planeta.

Las turbinas hidroeléctricas se ponen en movimiento e inyectan energía eléctrica.





El estudio expone que limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados requeriría transiciones "rápidas y de gran calado" en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano tendrían que reducirse en un 45 por ciento para 2030 con respecto a los niveles de 2010.



"Actualmente es una realidad y si no se ponen metas más exigentes para el 2050 vamos a tener serias consecuencias. La única solución es generar energías que no contaminen el medio ambiente y que se basen en recursos que son renovables, por eso se llaman renovables y no agotables, como es el petróleo y el gas que intoxican el hábitat y son recursos que no vuelven, parte de esa necesidad tiene hoy, no solo la provincia, sino también en el planeta. Queremos generar energías que sean renovables, limpias y sostenibles en el tiempo", detalló.



Es por esto que "es una prioridad de San Luis esta transición hacia las energías renovables que garanticen el progreso de nuestro pueblo cuidando del medio ambiente que nos pertenece a todos, mediante el uso eficiente de nuestros recursos", destacó.

Recursos ilimitados



Se denomina “energías renovables” a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre otras. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles (como sucede con las energías convencionales), sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente.



Su impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. Sus beneficios van desde la diversificación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional y desde el desarrollo de las economías regionales hasta el impulso al turismo.



Su impacto ambiental es nulo en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2. Se consideran energías renovables la energía solar, la eólica, la geotérmica, la hidráulica y la eléctrica. También pueden incluirse en este grupo la biomasa y la energía mareomotriz.