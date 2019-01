Recomiendan no tocar a los animales silvestres

"Lo ideal sería que cuando las personas encuentren animales silvestres no intenten manipularlos. Es importante que no los toquen porque representan riegos", explicó el jefe del área Flora y Fauna de programa Medio Ambiente, Nicolás Bistolfi, y agregó que hay que comunicarse al 911 o por autopista, a los internos 3454 y 3372. "A través de esos números recibimos denuncias y nos dirigimos hasta el lugar, junto a la Policía Ambiental".

Verano es una época que se caracteriza por la aparición de este tipo de fauna y el funcionario especificó que además el desarrollo humano avanza sobre la naturaleza. "Pueden sacar fotos siempre y cuando no represente un peligro para las personas y no le produzca estrés a los animales", aseguró y especificó que "el miedo es un mecanismo de defensa del ser humano, y más en los chicos. Uno no puede discernir, por ejemplo, qué víbora es peligrosa y cuál no. Hay que tener cuidado con todas".

"Además no hay que perjudicar al animal. No se puede buscar que reaccione. No hay que retenerlo. Más que nada por el bienestar del animal", afirmó y añadió que hay que aprender a convivir con la fauna, ya que las personas avanzan cada vez más sobre las zonas despobladas y tienen que saber como actuar.