Venezuela: Gauidó juró como presidente frente a una multitud en una plaza de Caracas

El candidato opositor se proclamó con un ejemplar de la Constitución de la mano y un gran grupo de antichavistas. A los pocos minutos el presidente de Estados Unidos lo reconoció como su par.

Este miércoles, el opositor antichavista Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), juró como presidente encargado de Venezuela frente a una multitud reunida en Caracas, en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Juro asumir formalmente las competencias de la Presidencia de Venezuela", dijo Guaidó ante la ovación de antichavistas que apoyan a la Asamblea Nacional. El dirigente opositor lo hizo con un ejemplar de la Constitución de la mano y la otra apuntando al cielo.

"Como dijo Juan Pablo II, 'Venezuela despierta, reacciona, este es el momento de la democracia'. El 23 de enero recuperamos la nueva independencia. En cabildos en todo el territorio nacional", proclamó Guaidó ante una multitud enfervorizada.

Por último, recordó el "sacrificio de tantos jóvenes, estudiantes y mártires" que ayudaron a llegar a este momento.

Minutos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Guaidó como "presidente interino" del país sudamericano, según un tuit de la Casa Blanca.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK