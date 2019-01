San Luis ya tiene el primer y único Mapa Deportivo del país

El año pasado, el gobierno puntano impulsó el proyecto del Mapa Deportivo (único en el país), mediante el cual se hicieron distintas evaluaciones físicas a unos siete mil alumnos de sexto grado de la provincia. Con los resultados en la mano y con el análisis de los mismos, en Terrazas aseguraron que ahora podrán desarrollar políticas puntuales y efectivas, tanto en deporte, salud y desarrollo social. Adelantaron, también, que este año le darán continuidad a las mediciones con niños de tercer grado y que harán un muestreo estadístico con los flamantes estudiantes de sexto, para comparar los resultados con los del año pasado.

"El objetivo de este estudio censal es tener datos de todos los chicos de doce años, que nos permitan tomar decisiones tanto en la parte deportiva, de salud o de desarrollo social. Para esto hubo mediciones antropométricas, es decir saber las medidas del cuerpo, y otras relacionadas con las habilidades", explicó Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología, luego sumó: "Estas mediciones dan muchos datos, que si bien tuvieron un objetivo concreto para saber qué deportes serían mejores en determinadas zonas geográficas o cuántos niños con talento natural tiene San Luis, hay una finalidad más básica, que es saber si hay problemas graves de salud en los chicos".

Juliana Menéndez, encargada del Campus Abierto de la Universidad de La Punta (ULP), indicó: "Para poder llegar a esto se elaboró un protocolo que consistió en siete evaluaciones: la primera tuvo que ver con los índices antropométricos, esto es peso, talla y envergadura. De ahí se derivan otros como la masa corporal y la medición de los miembros inferiores. Luego se hicieron mediciones de salto longitudinales y verticales, lanzamientos, agilidad y velocidad, esto nos dice que los chicos puedan ser aptos para ciertos deportes".

En materia sanitaria hubo buenas noticias, porque aseguran que no registraron ningún caso de obesidad infantil en base a los siete mil chicos evaluados de todo el sistema educativo provincial, aunque aclaran que no evaluaron a los alumnos que ese día faltaron a clases.

Otro dato destacable es la predicción de talla adulta de estos niños. "La media de la provincia de este rango etario va a ser de 1,73 metros las mujeres y 1,83 metros los varones. Además pudimos captar que hay 300 nenes que van a medir más de 1,93 metros y 140 nenas que van a medir más de 1,83 metros", detalló la titular del Campus. Bañuelos agregó que esos valores están muy por encima de los medios actuales de la provincia.

"Es fundamental conocer esto para el desarrollo de ciertos deportes, porque los parámetros que hoy establecen las distintas selecciones argentinas de las diferentes disciplinas, elevan la vara en cuanto a la altura. Por eso es importante captar a estos chicos ahora y si tienen intenciones de destacarse en algún deporte, es momento para armar una planificación deportiva seria", señaló Menéndez.

El informe arrojó el dato que en el territorio sanluiseño hay 600 niños y niñas que son considerados como talentos por su rendimiento sobresaliente en algunas de las evaluaciones que se realizaron. "Estos chicos dieron un valor excepcional en determinadas pruebas deportivas. Ahora no sabemos si les interesa el deporte. Alguien puede tener todas las capacidades físicas, pero quizás su interés es pescar", indicó la ministra de Ciencia y Tecnología. Por eso adelantaron que a estos niños se les realizarán otras pruebas para ver si quieren destacarse en algún deporte o no.

Menéndez continuó: "En caso de que tengan interés, habrá un plan. Para eso, armamos un cronograma de una segunda etapa que será en marzo y abril, que tendrá como lugares La Pedrera y el Campus de la ULP, donde trabajaremos con ellos para ver cómo progresamos".

El proyecto continúa

Con el balance positivo que dejó el Mapa Deportivo, que es también uno de los proyectos nominados a los premios WSIS 2019 (destaca a las mejores políticas innovadoras de todo el mundo), en el Gobierno tienen previsto darle continuidad este año con más evaluaciones.

"No queremos que este estudio termine acá, porque buscamos que sea longitudinal, que se haga a lo largo del tiempo. Ya no mediremos al mismo grupo, pero este año queremos medir a los chicos de tercer grado y hacer un muestro estadístico a los de sexto grado, para ver si se repiten los números. Así como evaluamos la calidad educativa todos los años y notamos una mejora, también queremos hacer una evaluación sobre estos parámetros para saber qué políticas de Estado debemos tomar en cosas básicas, siempre que fuera necesario", aseguró quien también es rectora de la ULP.