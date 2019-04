Sigue el mapa deportivo

La segunda etapa del mapa deportivo provincial que se realizó el año pasado y fue el primero que se hace en el país, tiene eco en 2019.

El Campus Abierto de la Universidad de La Punta recibió a más de ciento cincuenta deportistas de la primera selección de alumnos, que en 2018 cursaban el sexto grado y hoy están en el Primer Año de la educación secundaria.

Se les hizo un test más específico de evaluaciones para comenzar a direccionarlos hacia el deporte en el que podrían destacarse.

Asistieron chicos seleccionados por detección de talla adulta, mayor a 1,93 en varones y de 1,85 en mujeres, y los que sobresalieron por una o varias pruebas físicas.

Las pruebas en el laboratorio de biomecánica del Campus, consistieron en medidas antropométricas básicas, de talla, talla sentado, peso y envergadura; a las que se sumó longitud de mano y de pie, que son indicativos importantes para la natación; fuerza de prensión manual a través de un dinamómetro; y el salto en alfombras de contacto. Además se evaluó la agilidad, velocidad y aceleración lineal de 30 y 60 metros; las dominancias de lateralidad; y por último se les practicó testeo de la capacidad aeróbica.

Samira Valdez, de 11 años y que fue medida el año pasado en la escuela ex Agraria, contó: “Me destaqué en altura, me gusta practicar gimnasia rítmica y además me gustaría hacer vóley”.

Irma Lara acompañó a su hijo, Agustín Jofré, que asiste a la escuela Pascual Pringles Nº 1: “Estoy muy contenta porque mi hijo está re entusiasmado, es una buena oportunidad para él. Hizo básquet en Guay Curú y ahora defensa personal. Siempre fue su sueño el deporte y esta es como una puerta que se le abre”.

El sábado la extensión del mapa deportivo seguirá en La Pedrera, con los seleccionados de Villa Mercedes, Justo Daract y el sur.