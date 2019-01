Misa al ritmo de Queen: el video de unas monjas cantando "We Will Rock You" se hizo viral

Un grupo de monjas rockeras se volvió viral. Al ritmo de la canción de Queen "We Will Rock You" revolucionaron el convento donde viven y las imágenes del momento se esparcieron por todas las redes sociales.

Algunas de las hermanas cantaban a la hora de la cena, las otras aplaudían, bailaban, golpeaban las mesas e imitaban al guitarrista de la famosa banda.

Foto: Captura del video.