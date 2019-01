A cuatro años del retiro del último "Gran 10"

Juan Román Riquelme fue el último “Gran 10” del fútbol mundial. Hace cuatro años que su magia no pisa la cancha de manera profesional cuando el 25 de enero de 2015 anunció su retiro del fútbol competitivo después de ascender con Argentinos Juniors.

"Es un día… no sé si llamarlo especial, pero importante, en el cual he tomado la decisión de no jugar más al fútbol". Dubitativo y en seco surgió la frase del volante que pasó por Boca, Villarreal y Barcelona.

"Para seguir jugando a la pelota tenía que ser algo que me interese, que me motive… y creo que después de quedar a mano con la gente de Argentinos y haber cumplido todos los sueños con la camiseta de Boca, me parecía que lo mejor era tomarlo con calma y comunicar que no voy a jugar más, me parece que es lo mejor", contó sobre la falta de inspiración.

En la memoria colectiva de los amantes futboleros quedarán sus mejores hitos: el histórico caño a Yepes contra River, las 3 Libertadores con Boca y la Intercontinental ante Real Madrid.