Exhibición de Marta Segalá en el Cabildo

Distintas formas de arte pasaron por las instalaciones de la réplica del Cabildo en La Punta, y miles de turistas y visitantes pasearon por sus pasillos. Hasta fines de febrero estarán expuestas las pinturas de Marta Segalá.

Respecto a llevar adelante la muestra, la autora dijo: "Es un gran incentivo que me motiva a preparar más obras”. Segalá utiliza mucho color en sus piezas, “para darles fuerza y dinamismo”.

“Pinto sobre cualquier cosa: mates, sombreros, cuadros, lo que sea”, manifestó —con una sonrisa— la mujer que eligió estudiar arquitectura ya que dentro de las opciones, la carrera era la más artística.

Por ende, para Marta, que fue becaria del Centro Cultural BAS XXI y nunca dejó de dibujar, arquitectura y arte se complementan.

“Soy de la época en que no se usaban programas de computadora para los planos, los bocetos se hacían a mano alzada. Tengo un callo en el dedo de tanto dibujar”, aseveró Segalá.

En su estudio de arquitectura unió sus dos pasiones. En el taller conviven los elementos que usa diariamente y, a veces, los de una profesión sirven para la otra.

Segalá, que nunca expuso fuera de la provincia (“todavía no me lo propuse, pero no es una meta próxima”, dijo), sí tuvo la oportunidad de visitar espacios culturales puntanos, entre ellos, el Hito del Bicentenario y el Archivo Histórico Provincial, donde estuvo mucho tiempo el biombo que, hasta finales del mes que viene, estará expuesto en el Cabildo de La Punta. “Pinto todos los días, pero poder mostrarlos no sucede siempre", dijo.

En la nueva exposición tendrá seis cuadros, más un biombo de 6 metros de largo por 2 de alto. “Son 6 módulos muy coloridos en arte pop, con pinturas acrílicas, y los colores que llaman la atención porque son bien alegres”, explicó.