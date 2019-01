En Merlo ya juntaron más de mil firmas contra los tarifazos

Distintas asociaciones y entidades de la Villa de Merlo juntaron más de mil firmas para avalar la realización de una Audiencia Pública Nacional, que se desarrollará durante la segunda quincena de febrero en la ciudad de Buenos Aires y en la que se expresará el rechazo a la política de aumentos constantes en las tarifas de los servicios públicos que aplica el gobierno de Mauricio Macri.



La semana pasada comenzó la campaña que impulsan representantes de la multisectorial contra el tarifazo, entidades de consumidores, sindicatos, Pymes, clubes, agrupaciones políticas, Cámara de Comercio y movimientos sociales. Aseguran que la meta final es alcanzar una Ley Federal de Servicios Públicos respetuosa de los derechos de los usuarios.



La recolección de firmas permitirá que sea un respaldo para avalar la iniciativa. En los próximos días se definirá la fecha y el lugar de Capital Federal en donde se realizará el encuentro.



El presidente de la Asociación Defensa de Consumidores y Usuarios de la delegación de Merlo, Mauricio Bianchi, precisó que "hasta el momento se juntaron más mil firmas en toda la zona del Valle del Conlara, las que se podrán reunir hasta el 15 de febrero. La recolección no es formal y no hace falta reunir un número determinado, aunque la idea es juntar la mayor cantidad posible".



Si bien está previsto que la sede principal de la audiencia sea en Buenos Aires, señalaron que también habrá subsedes en otras ciudades del país para que la mayor cantidad de gente pueda intervenir de las charlas. "La idea es que estén interconectadas entre sí. Para eso en cada una se instalarán pantallas para que vean lo que sucede y puedan participar en forma simultánea, aportando propuestas concretas", señaló.



De acuerdo al titular de la entidad, una de las alternativas es tratar de reimpulsar una ley aprobada el año pasado en las dos Cámaras nacionales que limitaba la suba de tarifas de servicios públicos, pero que fue vetada por Macri.



Afirmó que la idea es que en el encuentro participen representantes de la provincia para que puedan plantear sus problemas e impulsar alternativas específicas. "Es proponer básicamente una legislación para servicios públicos, respetando los principios de respeto al derecho humano de acceso a los servicios esenciales, pedir gradualidad y previsibilidad en los incrementos de tarifas, calidad en la prestación y subsidios racionales para los sectores vulnerables. También se puede plantear que los servicios tengan un efectivo control de calidad y costos de parte de la ciudadanía a través de mecanismos vinculantes, porque las conclusiones de las audiencias deben respetarse y actualmente eso no ocurre", detalló.



El jueves a las 20 se convocó en la plaza Sobremonte de la villa turística a una concentración en protesta del tarifazo nacional a la que asistieron unas doscientas personas y que se realizó en forma conjunta en varias ciudades del país.



"La reunión permitió que siguiéramos recolectando firmas. Hubo un micrófono abierto en donde integrantes de distintas agrupaciones políticas, del centro de jubilados y docentes, entre otros, expresaron su opinión por la situación que atraviesan con el aumento de las tarifas", relató.



Bianchi señaló que en la protesta contra el tarifazo del jueves en Villa Mercedes, en la Plaza Sesquicentenario, también comenzaron con la recolección de firmas.