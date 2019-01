Arzubialde con confianza total

Héctor Arzubialde, director técnico de Estudiantes, anda sereno por las calles de San Luis, tanto como cuando se lo suele ver caminar o dar indicaciones en "El Coliseo", al filo de la raya de cal. Tal vez por eso sorprendió el gesto de festejo furioso, con los puños apretados y la boca bien abierta, tras el gol de Santiago Rodríguez para el 1-0 que representó el éxito ante Desamparados, el miércoles por la Copa Argentina. "Lo grité así porque fue muy buena la definición y lo necesitábamos. Siempre trato de estar más tranquilo, pero hay veces que uno no lo está", resume el cordobés.

Avanzando en el mano a mano con El Diario de la República, Arzubialde analiza: "Hay situaciones en las que uno sabe lo que se está jugando, lo que representa cada pelota... el partido era muy importante y, para el jugador, es complicado por que veníamos de ganar un clásico, de pasar de fase con un cansancio acumulado y ante un equipo descansado. A veces la cabeza te traiciona, por un lado te dice 'estamos bien' y, por otro lado, lo contrario".

El DT del "Verde" dice que "nuestra idea de hace varios partidos siempre ha sido presionar alto y tener movilidad en posesión de pelota. Sabíamos que íbamos a llegar diezmados desde lo físico y que lo íbamos a sentir en el segundo tiempo. Convertimos justo en el arranque del complemento (90 segundos) y eso nos posibilitó jugar con la ventaja, nos llevó a suplir lo físico con ubicuidad e inteligencia táctica. Terminamos trabajando muy bien de tres cuarto para atrás".

Estudiantes comenzará la Reválida del Federal A el domingo 3 de febrero en Córdoba, ante Racing, pero antes deberá ir a San Juan, para enfrentar a Desamparados mañana a las 21, en la revancha de la Copa.

"Lo que me deja tranquilo es que el equipo respeta una idea de juego que tenemos hace seis o siete partidos y, entre quien entre, sabemos a qué jugamos. Eso es lo más importante como entrenador, más allá de las individualidades, amalgamar un buen equipo en conjunto", analiza el entrenador.

La Copa castiga

Avanza en la Copa Argentina, pero Arzubialde entiende que "la Copa es un inconveniente, es una elección errónea de parte de la organización de haber puesto estas fechas en un lugar y momento inadecuados. Ganar no cambia mi pensamiento, así hayamos eliminado a Juventud y aún cuando podamos seguir. Es una situación contraproducente y nos pasó factura".

El DT detalla que "Alejo Distaulo tiene una contractura importante y lo perdemos para el inicio con Racing. En un amistoso puedo hacer varios cambios, acá son partidos oficiales, tres cambios y me tocó hacer varios por lesión en los últimos partidos. Me hubiera gustado jugar la Copa quince días más adelante, no ahora, pero ya está".

El gol de visitante y ausencias

El "Verde" ganó 1-0 en San Luis y, si en San Juan hace un gol, obligará a Desamparados a hacerle tres, ya que en caso de igualdad en puntos y en goles, la conquista de visitante "vale doble".

Para Arzubialde esto fue una sorpresa: "Cuando jugamos el primer partido con Juventud y ganamos 3-1, no sabía de esta situación de los goles de visitante doble... que si Juventud nos ganaba 2-0 el segundo no le alcanzaba... me enteré en el segundo partido, pero no dije nada para que los jugadores no se relajen. Si convertimos en San Juan, difícilmente se pueda escapar la serie".

Héctor adelantó: "A Braihan Cuello no lo arriesgaré, pensamos que iba a estar mejor desde lo físico y aún no lo está. Está afuera Facundo Simioli, y veremos si lo recuperamos para ir a Córdoba, partido para el que no estarán (por suspensión) Leandro Corulo y Facundo Quiroga. Con Racing vamos a ir bastantes diezmados y somos un plantel corto".

Todo positivo

La confianza del entrenador fluye en Aristóbulo del Valle y Estado de Israel: "Este equipo está en crecimiento, podemos seguir mejorando, encontrar planes B con ellos mismos, que nos lleven a no ser previsibles en un determinado momento. Cuando uno tiene hambre de lograr cosas, no hay techo para un equipo, el jugador siempre está en condición de sacar algo más", dijo.

La Copa se sigue jugando y el torneo está a punto de recomenzar: "Va a ser muy importante el arranque, cuando un equipo está confiado y derecho se puede seguir sumando. Este equipo se tiene que acostumbrar a ganar, y a ganar aún jugando mal, solo así podremos pelear por el primer lugar". Solo el líder de cada grupo de la Reválida avanza a los play off por el segundo ascenso a la B Nacional.

"Hay que seguir ganando, estamos con confianza", resume Arzubialde, mientras arma el equipo para jugar mañana en San Juan.