Denuncian una ola de robos en una zona del barrio Sarmiento

Algunos vecinos del barrio Sarmiento reclaman más seguridad en la zona debido a que están sufriendo una ola de robos desde los últimos seis meses. Manifestaron que son dos manzanas las que están afectadas, ubicadas entre Almafuerte, Rivadavia, Betbeder y el pasaje Paula Albarracín. Los robos no son solo a la noche, sino también a plena luz del día y aclararon que se convirtieron en una constante, ya que a algunos les invadieron sus viviendas hasta tres veces durante ese período. Entre el domingo y el miércoles pasado, tres nuevos episodios llamaron la atención de los habitantes, que comparten sus movimientos en un grupo de WhatsApp para tener más protección. Los responsables policiales aclararon que están al tanto de lo que sucede en el lugar y aclaró que van a reforzar las tareas para que el barrio recupere la tranquilidad.

“Esto ya se convirtió en una rutina. Se meten en las casas, caminan por los techos, nos patean la puerta a cualquier hora y hasta nos asaltan cuando salimos a comprar”, manifestó con mucha angustia María Páez. A su vez contó que el domingo pasado se metieron al patio de su casa e intentaron entrar por la ventana. “Estaba mi hija sola, les gritó que se fueran y la amenazaron de pegarle un tiro. Después se encerró en la pieza y me llamó a mí y a la Policía”, relató la mujer, que además remarcó que anteriormente sufrió dos robos más, que terminó con la pérdida de dos motos y otros elementos que tenía en el garaje.

El martes, otro vecino llamó a la Policía porque vio a dos jóvenes queriendo entrar a su casa. Otra habitante comentó que el miércoles le rompieron la puerta a patadas y no alcanzaron a llevarse nada, y el mismo día le arrebataron las bolsas con las compras a otra vecina. “Tenemos miedo porque los robos son cada vez más violentos. En las viviendas nos rompen todo, y en la calle nos golpean y hasta nos han amenazado con un cuchillo, ya no podemos ni salir a la vereda”, lamentó Andrea Montivero, una de las últimas víctimas de esta ola de delincuencia.

Los vecinos especulan que los autores de estos constantes robos son los que solían limpiar los vidrios de los autos en la esquina de Betbeder y 25 de Mayo, que luego invadían la zona para tomar alcohol y drogarse, y también los inquilinos que habitan en unos departamentos del pasaje. “No estamos seguros, pero es una posibilidad porque todos los días entran y salen personas que ni conocemos”, señaló Jorge Berneti, que vive hace seis años en el barrio y contó que desde hace un año y medio el lugar se puso peligroso. “No sabemos qué pensar, pero esa gente sería una alternativa”, dijo.

En cuanto a la respuesta de la Policía, el hombre aclaró que siempre responden los llamados, pero no cumplen con el pedido que ellos necesitan. “Las veces que llamamos nos toman los datos y nos dicen que van a mandar un móvil, pero no siempre aparecen, salvo que sea un robo grande”, detalló. Nora Guiñazú, que también sufrió varios asaltos, contó que cuando solicitó asistencia policial no tuvo una respuesta favorable. “Nos dicen que no tienen vehículos para venir, y que nos quedemos adentro, es una locura. Lo único que pedimos es que la Policía custodie más la zona, no queremos que estos delincuentes terminen matando a alguien”, remarcó.

El oficial principal Mario Gil, de la Comisaría Octava, manifestó que la dependencia está al tanto de lo que sucede en el barrio, y aclaró que en muchos casos pudieron localizar a los autores y recuperar los elementos que habían sido sustraídos. “Las veces que los vecinos realizaron la denuncia nosotros hemos respondido y actuado. Además hacemos los recorridos periódicos por todas las zonas en diferentes horarios. De todas maneras estamos trabajando mucho y reforzando las tareas para prevenir los robos”, aseguró el responsable, que luego aclaró que los asaltos en la calle disminuyeron bastante. “Estamos combatiendo a los motochorros y a los que arrebatan a la gente en la calle”, señaló.

Si bien el oficial comentó que en varios barrios suceden este tipo de inconvenientes, solicitó una visita de los vecinos con la intención de diagramar un plan de trabajo. “Estoy dispuesto a escucharlos y ver si podemos crear algo preventivo para terminar con estos robos y que puedan recuperar su tranquilidad”, expresó.