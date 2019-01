Tres muertos en Cuba por un potente tornado

Un potente tornado golpeó varios barrios de La Habana la noche del domingo causando la muerte de tres personas, hiriendo a 172 y dejando a parte de la ciudad entre escombros y en la penumbra.

"Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla [municipio de La Habana]. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de tres vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento", informó el presidente cubano Miguel Díaz- Canel.

Un poco antes, el portal oficialista Cubadebate detallaba que "la Habana sufrió el embate de un gran tornado que dejó numerosos daños humanos y materiales en varios poblados de la ciudad", que permanecieron por varias horas a oscuras.

"La fuerza de los vientos del tornado se puede comparar con la de un huracán de categoría 4 o 5, aunque su impacto es más focalizado", agregó el portal.

En un recorrido por la capital de la isla, reporteros constataron varias calles del barrio Luyanó, en el Municipio 10 de Octubre, llenas de escombros.

Algunos pedazos de balcón de edificios habían cedido, mientras postes y árboles caídos interrumpían las vías.

El Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia estaba siendo evacuado debido a daños en sus instalaciones, constató un periodista. El ulular de las sirenas en la ciudad era constante, con bomberos y ambulancias desplazándose en labores de rescate.

I just received the news that there was a tornado in La habana, Cuba... i never thought i’d hear that. a building with people inside collapsed. pic.twitter.com/dD2bx7B3PB