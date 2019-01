Salud informó que hay 5 casos sospechosos de psitacosis

En lo que va del mes, el Ministerio de Salud recibió el alerta de seis casos sospechosos de psitacosis, la enfermedad transmitida por aves como catas y loros, pero hasta el momento no fueron confirmados. Dos de ellos surgieron en el departamento Junín y cuatro más en Pedernera, pero en la última semana uno de ellos dio resultado negativo y solo quedan tres de ese distrito por conocer si son positivos o corren la misma suerte. Las muestras de los pacientes fueron enviadas al Instituto Malbrán y falta que arriben los informes correspondientes.

El jefe del Programa de Epidemiología, Rodrigo Verdugo, remarcó que “no hay ninguno confirmado hasta el momento” y que las personas que presentaron los síntomas ya fueron tratados. “No se esperan los resultados del laboratorio porque el médico tiene que evitar la progresión de la enfermedad”, indicó.

La psitacosis es una infección aguda y generalizada producida por la bacteria Chlamydia psittaci, que reside en las secreciones de los pájaros infectados como loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas. Esas aves son las que transmiten la infección a los humanos cuando están enfermas. El proceso de contagio ocurre al eliminar la bacteria a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. Cuando estas se secan, permanecen en el aire y si son aspiradas por las personas terminan por infectarlas.

Según detalló Verdugo, el año pasado detectaron solo un caso positivo, aunque debieron analizar un total de 11 posibles contagios. De ese número, “descartaron cuatro y los demás no obtuvieron resultados porque no se llegó al paso confirmatorio porque la persona empezó con el tratamiento de antibióticos antes de la toma de muestra. Al existir una sospecha, el médico inicia el tratamiento, no se esperan los resultados del laboratorio porque tiene que evitar la progresión de la enfermedad”, explicó.

Los síntomas de la psitacosis son respiratorios y empiezan como un resfrío que con el correr de los días se va agravando, e incluso llega a cuadros de neumonía. La persona presenta hipertermia, es decir el cuerpo caliente, constante dolor de cabeza, decaimiento general, fatiga y cansancio. Entre las 24 y las 48 horas empieza la tos con expectoración escasa, en general mucosa y viscosa, y pueden aparecer coloración amarilla de la piel, aumento del bazo y alteraciones de la percepción.

"El médico sospecha de alguna enfermedad bacteriana, pero el tratamiento de psitacosis es diferente, por eso hay que orientarlo, decirle si tiene aves o si estuvo en contacto para poder recetar y que no se complique el cuadro", resaltó el jefe del Programa.

Sospechas en Villa Mercedes

La mayoría de los casos sospechosos se gestaron en la ciudad capital del departamento Pedernera.

Ante la aparición de un paciente con la sintomatología, el área de Epidemiología del policlínico regional "Juan Domingo Perón" da aviso a la Unidad Ejecutora de Tenencia Responsable de Animales. "En lo que va del comienzo del verano recibimos varias alertas, e inmediatamente acudimos con el veterinario al domicilio para constatar la existencia de las aves, ver su estado de salud y medicar, porque existe la posibilidad de que estén enfermas o para prevención. Les damos una dosis de antibióticos que disolvemos en agua para asegurarnos la cura y que no la transmitan", aclaró Laura Ferrer, la responsable del área.

La mujer enfatizó que si algún vecino advierte en el barrio o mediante las redes sociales que ofertan o trafican catitas o loros, hagan la denuncia al teléfono 147. En lo que va del año, aún no han tenido llamados ni avisos.