Deseret Tavares insiste: "Luis Miguel murió hace 15 o 18 años atrás"

Es colombiana, tiene 44 años y la consultan en Hollywood. Deseret Tavares es una vidente y todo un personaje, que en estos días anda de gira por Argentina. Predijo la aparición del ARA San Juan, la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel y tiene una audaz teoría sobre Luis Miguel.

Consultada por celebridades como Brad Pitt, Angelina Jolie y las Kardashians, tuvo tiempo de hacer predicciones sobre el país, según publicó Infobae. Acá un repaso por todo lo que le depara al futuro de la mano de sus cartas.

Argentina

“El país está pasando por una transformación muy grande. Fue una de las grandes potencias de Latinoamérica, está en crisis, pero se va a levantar. Durante 2019 habrá decadencia económica, el dólar va a subir aún más, habrá manifestaciones del pueblo contra el gobierno y más gente emigrando hacia la Argentina. Vamos a ver desastres naturales, como en el resto del mundo, porque el planeta está evolucionando, pero después que pase este período complicado, el país resucitará como jamás lo ha hecho. Argentina se recupera de una manera increíble.

Presidenciales 2019

“El año entrante Cristina Kirchner va a tener todos los medios de comunicación detrás de ella. Dará mucho que hablar. Un hombre de su confianza la va a traicionar. Será una persona que le juraba lealtad absoluta que, sin embargo, hablará. A ella en la tirada del tarot le sale la carta de la Luna, que es cuando todo lo oculto se destapa. Cristina corre peligro de ir presa porque, además, le sale la carta de la Justicia al revés, es decir que finalmente, deberá pagar por sus delitos. No le recomendaría que intente una reelección. Le diría que mejor se quede en su casa. Por otro lado, veo que Mauricio Macri podría ser reelecto para la presidencia. No termina muy bien este primer mandato, pero le va mucho mejor que a los otros candidatos en las elecciones. Es el que tiene más apoyo. Veo también que al final de su segundo mandato podría sufrir serios problemas de salud, que involucrarían al corazón y al páncreas. Veo además que no tendría la fuerza necesaria para cumplir con el mandato como todos esperan”.

Muerte de Trump

“Las cartas dijeron que Trump podría sufrir un atentado de muerte en el segundo mandato, es decir que sería reelecto. Y que atentaría contra él un joven de 33 años, norteamericano. Que Trump no moriría inmediatamente, pero sí a causa del atentado”.

Luis Miguel

“Luis Miguel murió hace 15 o 18 años atrás. Las cartas dicen que él fue asesinado por orden de un hombre poderoso. Yo diría que él tuvo algo serio con un político, podría ser un presidente, y que esa persona ordenó la muerte de Luis Miguel. Las cartas dicen que murió de manera violenta, por una causa que podría tener que ver con drogas, con una deuda millonaria o con una mujer. El actual es un impostor. Que no tiene ni el color de los ojos, del cabello ni la textura de piel que tenía el cantante”.

Madre de “Luismi”

“La madre del cantante, Marcela Basteri, está acá en la Argentina. Es esa mujer indigente que fue encontrada el año pasado, las cartas lo afirman. Sin embargo, nada ha pasado. Dime, ¿no te parece sospechoso que Luis Miguel no haya querido venir a buscarla, hacerle una prueba de ADN para comprobar que sea ella, si se ha pasado media vida buscándola? Las únicas que la reclamaron fueron las primas del cantante tratando de sacar una prueba de ADN que nadie dejó hacer. ¿Quién está tapando esa muerte?”.

Terremoto en México

“México se va a partir en dos. El volcán Popocatépetl va a estallar antes de febrero y la ciudad de México va a quedar devastada”

Terremotos en todo el mundo

“2019 es el año de los terremotos, toda la Tierra va a temblar. En Chile habrá un terremoto masivo, habrá más temblores en Buenos Aires, en Neuquén habrá explosiones volcánicas, habrá un sismo en Colombia, un tsunami en las costas de Panamá y Costa Rica y también habrá actividad de un volcán en Italia. Y en 2020 habrá un temblor muy grande en Los Angeles, que la dejará destruida”.